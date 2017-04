Madagascar: Commune Betalatala-Miandrivazo - Une nouvelle ruée vers l'or

Un nouveau gisement aurifère vient d'être découvert tout récemment dans la commune de Betalatala dans le district de Miandrivazo, région du Menabe.

Ce nouveau gisement aurifère a été aussitôt pris d'assaut non seulement par la population locale, mais également par des petits et moyens orpailleurs et exploitants venus des quatre coins de l'île. Une ruée vers l'or qui à ses débuts n'augure rien de bon, puisqu'elle est synonyme d'anarchie contraignant l'Etat à prendre ses responsabilités pour une gestion saine et rationnelle de ces ressources et la préservation de l'environnement.

Millier

Face à cette ruée vers l'or, l'on nous indique que la plaine de Betalatala, un des greniers à riz du district de Miandrivazo, est menacée par l'exploitation anarchique de près d'un millier de petits orpailleurs et exploitants qui extraient selon nos sources des dizaines de grammes d'or par jour de ce gisement. On ignore si la commune de Betalatala quant à elle, a pu s'organiser avec l'appui du bureau du cadastre minier, du comité national des mines et de l'agence de l'or en collaboration avec la région(une structure de décentralisation de proximité) pour profiter des retombées offertes par la découverte de ce nouveau gisement. Il en est de même pour la province et la région qui subissent un grand manque à gagner, pour ne parler que des redevances minières et des ristournes minières. Il n'est plus besoin de démontrer qu'à travers toute l'Ile, les richesses de nos sous-sols sont inestimables. Mais malheureusement, ces collectivités sont loin de jouir de ses mannes venues du ciel.

Domaine complexe

Des ateliers sur le secteur minier et aurifère dans la région du Menabe et du district de Miandrivazo ont été organisés à maintes reprises avec l'appui de nombreux partenaires, comme le programme Matoy. Mais malheureusement étant donné qu'il s'agit d'un domaine complexe, les responsables des collectivités locales ne peuvent pas tout maîtriser en une seule séance toutes les lois et procédures y afférentes. L'Etat quant à lui n'a pas les moyens d'organiser fréquemment des ateliers de ce genre et encore moins de garantir la mise en pratique sur les terrains. Les objectifs socioéconomiques de la politique minière, objet de ces ateliers, devraient conduire les responsables des collectivités locales à maîtriser et à garantir l'opérationnalisation de la législation afin de minimiser les infractions et inciter les opérateurs à entrer dans le processus de la formalisation. Cette recommandation devrait permettre l'application des lois et règlements relatifs aux activités d'extraction minière et aurifère artisanale à petite échelle.

Force est de constater que l'ignorance, le non-respect des textes régissant les secteurs miniers et environnemental, figurent parmi les facteurs qui freinent les bénéfices et retombées socio-économiques du secteur minier. Et cela implique les exploitations illicites et informelles effectuées par une partie de la population. Ce constat est flagrant dans la région du Menabe incluant le district de Miandrivazo et Malaimbandy.