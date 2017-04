Madagascar: Rugby - Malagasy Rugby condamne Analamanga !

L'affiche rentrant dans le cadre de la 1re journée du Top 16 de la Ligue d'Analamanga n'a pas pu se tenir au grand dam de nombreux fans de cette discipline et qui sont venus en masse au Malacam et qui devaient se résoudre à cette idée de se plier aux exigences de Malagasy Rugby qui en avait interdit l'organisation.

Marcel Rakotomalala et ses hommes ont menacé les clubs d'une relégation en 3e division s'ils répondent à l'invitation de la Ligue d'Analamanga arguant au passage un protocole d'accord qui n'en est pas finalement un, car Malagasy Rugby a décidé unilatéralement de couper l'herbe sous les pieds d'Analamanga en mettant un veto pour l'organisation du Top 16.

Rendez-vous saisonnier. De quel droit Marcel Rakotomalala peut-il faire prévaloir en s'immisçant dans un championnat régional en l'occurrence la ligue Analamanga qui ne fait que ce qu'on attendait d'elle c'est-à-dire honorer un rendez-vous saisonnier pour l'attribution d'un titre de champion ?

Apparemment rien même si pour se donner bonne conscience Malagasy Rugby renvoie la Ligue à l'organisation des championnats au niveau des sections avant de faire disputer le championnat de la Ligue. Mais quel intérêt cela a-t-il au niveau du public qui verrait mal une équipe de l'élite se battre contre un club issu d'une section, puisque l'issue ne ferait pas l'ombre d'un doute.

On connaît sans la moindre hésita1tion les meilleurs clubs d'Analamanga voire les membres du Top 16 alors on ne voit pas pourquoi Malagasy Rugby veut diriger la manœuvre pour faire passer avant les championnats des sections.

Vulgarisation. Tant qu'à faire pourquoi Malagasy Rugby ne s'oriente pas plutôt vers la vulgarisation de cette discipline dans les provinces au lieu d'interférer dans les affaires d'Analamanga et semer ainsi le doute dans l'esprit des férus de cette discipline et même au sein des clubs qui ne savent plus sur quel pied danser.

Et quand on sait que les clubs d'Analamanga fournissent la totalité des effectifs des équipes nationales toutes catégories confondues, cette décision de Malagasy Rugby n'est ni plus ni moins qu'une condamnation du président de cette ligue qui va d'ailleurs ester l'affaire en justice, puisque l'arbitrage du ministère de tutelle se faisait attendre. Allez savoir pourquoi ?