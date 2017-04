Madagascar: FMF - Ahmad passe le flambeau à Doda

La passation s'est tenue hier au siège de la FMF dans une ambiance très décontractée signe que le courant continue de passer entre la FMF et la CAF. Et c'est tant mieux pour tout le monde.

Il a par la même occasion désigné Doda Andriamiasasoa à la tête de la Fédération Malgache de Football. Un choix logique car les deux hommes étaient des amis de longue date et comme l'appartenance de Doda Andriamiasasoa à la grande famille du HVM donc proche de l'Etat ne pouvait être qu'un plus pour combler le vide laissé par le président de la CAF et qui a également nommé le SG, Stan Rakotomalala, comme chef de bureau de la CAF à Madagascar.

