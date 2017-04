Madagascar: « Voambolana » - C'est reparti pour la troisième édition

Jamais deux sans trois ! Après deux éditions réussies, la Compagnie Dihyarivelo remet « Voambolana » sur le tapis. Depuis hier jusqu'au 15 avril, Rajaonarivelo Jean Lucien et ses amis vont s'inviter dans plusieurs écoles. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, « Voambolana » est un atelier de formation qui s'adresse à des lycéens et collégiens.

Son principal objectif ? Apprendre aux élèves dans les établissements d'enseignement général la danse et sa méthode d'écriture. Créer la rencontre entre les danseurs et les chorégraphes aux enseignants dans les établissements de l'enseignement général et faire une recherche pour une forme d'expression corporelle à partir des leçons à l'école figurent également parmi les objectifs. La danse, selon les organisateurs, n'est pas qu'un simple divertissement. Elle peut être utilisée comme un outil pédagogique tout en précisant son côté scientifique : la danse et l'écriture, la danse et l'analyse, la danse et la recherche... « Voambolana » ou la danse au service de l'enseignement, c'est jusqu'au 15 avril.