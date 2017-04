Madagascar: Gestion de la circulation - La commune urbaine s'explique sur la question des lanternes

Paiement. L'une des raisons avancées par les quelques chauffeurs de taxis qui sont contre le changement de lanternes étaient le paiement d'une certaine somme par les taxis, alors que l'accord stipulait que les lanternes devraient être gratuites. William Rakotoarivony s'est expliqué sur cette question en arguant que « les lanternes sont bel et bien gratuites et que c'est l'association des taxis-villes qui exigent à ce que ses membres paient 4 000 ariary ». « Ladite somme devant être versée dans la caisse de l'association selon un responsable auprès de celle-ci » d'après toujours les dires du directeur des transports auprès de la commune urbaine d'Antananarivo. Dans cette histoire, les deux parties affichent leur volonté à ne pas changer d'avis. Et les différences de point de vue (certains utilisent déjà les lanternes et d'autres s'obstinent à dire non), la balance ne pourrait que se pencher du côté de la CUA.

