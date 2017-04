Madagascar: Riana Andriamandavy - « Une honte pour son institution », dixit le Procureur général

« Une honte pour la République et pour son institution qu'est le Sénat ». C'est ainsi que le Procureur général près la Cour d'Appel Randrianasolo Jacques considère le comportement du sénateur élu à Fianarantsoa et non moins vice-président du Sénat, Riana Andriamandavy VII.

Ce dernier a rassemblé devant le siège du Bureau Indépendant Anti-Corruption à Ambohibao, des gros bras et des « zanak'i Fianara » lors d'une manifestation organisée pour réclamer la libération de la Conseillère spéciale de la Présidence, Claudine Razaimamonjy. « En tant qu'élu du peuple et en tant que haut responsable, il ne devrait pas lancer une incitation à la révolte à l'endroit de la population », a soutenu le Procureur général. Faut-il rappeler que l'élu HVM s'est aussi introduit de force dans l'enceinte du Bianco. Une enquête sera d'ailleurs ouverte pour sanctionner les auteurs des jets de pierres et des bouteilles contre le bureau du Bianco.