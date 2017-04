Afrique: Combattre la faim avec les réfugiés du Sud-Soudan en Ouganda

Betty a son enfant pendu au sein. Elle a décidé de fuir à cause de la guerre mais aussi à cause des problèmes d'accès à la nourriture. « Ces temps-ci, si vous aviez un repas le midi il n'y en avait pas le soir, déplore-t-elle. Un repas est pour toute la journée, parce que vous ne pouvez pas vous procurer la nourriture, vous n'avez pas d'argent pour l'acheter. »

La famine a été déclarée le 20 février dernier dans certaines régions du Soudan du Sud. La zone la plus touchée est le nord du pays. En tout, près de 5 millions de Sud-Soudanais auraient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Plus de 800 000 ont fui vers l'Ouganda à cause du manque de nourriture, mais aussi (et surtout en Ouganda) de la guerre. Dans le camp d'Imvepi, le dernier camp ouvert pour répondre à cette crise humanitaire, les réfugiés racontent les difficultés pour se nourrir de l'autre côté de la frontière.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.