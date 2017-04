Burkina Faso: Orienter les référentiels pour le développement durable des collectivités

Le Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD), a tenu le vendredi 7 avril 2017 à Ouagadougou, la première session de l'année du comité de pilotage du Programme décentralisation et développement communal (PDDC), du Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées (FICOD) et du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales/ Fonds de développement communal (FPDCT /FDC).

La première session de l'année 2017 du comité de pilotage du Programme décentralisation et Développement communal (PDDC), du Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées (FICOD) et du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales/ Fonds de développement communal (FPDCT /FDC), a réuni le 7 avril 2017 à Ouagadougou, les acteurs du domaine. L'objectif a été d'examiner le bilan des activités mises en œuvre de l'année écoulée et de dégager les perspectives pour la prochaine phase. Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale, Pierre Bicaba, le Fonds de développement communal (FDC) et le Programme de décentralisation et développement communal (PDDC) sont deux instruments d'appui au processus de développement du Burkina Faso, financé par la coopération allemande au développement. Pour lui, le comité de pilotage de ces projets et programmes entendent déterminer les orientations et superviser leurs mises en œuvre. Il a souligné que cette session a été marquée par le processus d'élaboration des nouveaux référentiels de la décentralisation et l'organisation des consultations bilatérales entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. Pour M. Bicaba, il s'est agi d'orienter les actions dans le sens du développement et prendre en charge les préoccupations des populations.

Pour le coordonnateur du FICOD, Abdoulaye Zongo, sa structure a été mandatée par le comité de pilotage pour la mise en œuvre des programmes d'activités de l'année écoulée afin d'établir le bilan. A l'entendre, cela va permettre au FICOD d'atteindre des résultats intéressants au profit des populations des zones d'intervention des trois structures. Il a indiqué que son institution souhaite l'amélioration des conditions de vie des populations et les ressources financières de la collectivité à travers la réalisation des infrastructures. Il a, par ailleurs, ambitionné l'accompagnement du comité dans la mise en œuvre des projets et la proposition des solutions aux différentes difficultés rencontrées.

Dégager les perspectives de 2018 à 2020

Le conseiller technique du PDDC, Ronald Redeker, a affirmé que son institution dispose d'un programme d'appui et soutient 30 communes dans les différentes régions. Il a cité entre autres, la région de l'Est, du Sud-Ouest, deux conseils régionaux. D'après M. Redeker, le comité de pilotage a été institué pour présenter le bilan des activités et les résultats d'une mission d'évaluation de la performance du programme afin de préparer la prochaine phase et de dégager les perspectives de 2018 à 2020. Il a dévoilé qu'avec le nouveau gouvernement, de nombreuses initiatives ont été prises pour faciliter le travail.

Quant au directeur général du FPDCT, Issaka Ouédraogo, le fonds permanent est un promoteur du FDC en partenariat avec le FICOD. Il a indiqué que le rôle du FPDCT est d'apporter un appui aux collectivités des régions concernées à travers les ressources allouées pour la mise en œuvre des projets de développement. Le directeur général a également affirmé que le développement local est au cœur du processus de décentralisation. Et d'ajouter que l'Etat a créé des structures d'accompagnement pour les collectivités territoriales dont le FPDCT. A l'en croire, le fonds permanent a permis aux collectivités d'acquérir des infrastructures de qualité et d'accéder aux services sociaux de base. Il a rappelé que le FDC a débuté en 2012 et a mis à la disposition des communes environ 4 milliards de F CFA d'investissements. « Chaque année ce sont des projets d'investissements qui sont réalisés au bonheur des populations locales », a-t-il conclu.