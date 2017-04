Cameroun: Opération Epervier - Justice Punitive d'État ou Justice Réparatrice d'État?

Urbain Olanguena Awono est le dernier d'une longue liste de hauts fonctionnaires embastillés par le régime de Yaoundé au nom de l'Opération Épervier, afin dit-il de combattre la corruption et assainir les comptes publics. La Cour Suprême du Cameroun a en effet confirmé sa condamnation à vingt (20) ans d'emprisonnement ferme par le Tribunal criminel spécial (TCS) le 12 août 2013. Il est reproché à l'ancien ministre camerounais de la santé publique le détournement allégué de 80 864 242 F CFA dans le cadre d'un marché de livraison de moustiquaires pour combattre le paludisme.

Cette entorse grave à la loi n'était pas l'initiative d'Olanguena Awono puisqu'en réalité il ne fait pas l'objet d'un quiproquo intentionnel dès lors que la somme d'argent querellée fut entièrement perçue à la direction du Trésor par Yves Sue Mbella.

Ce dernier, responsable de la société Vision SARL, avait introduit au ministère des Finances un dossier de paiement comportant de fausses signatures des responsables du ministère de la Santé, dont celle du ministre M. Olanguena Awono.

Suite à une plainte déposée par ce dernier, l'homme d'affaires véreux, qui est passé aux aveux pendant l'enquête préliminaire, avait par la suite séjourné en prison avant d'en être curieusement exfiltré.

Il est clair qu'il il n'y avait pas matière à charge contre monsieur Olanguena-Awono puisqu'aucun dossier de paiement n'a été lancé par le Programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé, le marché de livraison des moustiquaires gagné par M. Mbella n'ayant pas été livré.

Le CL2P qualifie d'inique et de scandaleuse (http://cl2p.org/justice-suite-a-la-condamnation-inique-de-m-urbain-olanguena-awono-au-cameroun/) cette décision de la Cour suprême car elle attribue à M. Olanguena Awono un forfait commis par un prestataire véreux qui semble avoir bénéficié de la protection de certaines forces tapies au sommet de l'État du Cameroun, pour ne pas nommer la Présidence de la République.

Cet ultime règlement de comptes politiques sous couvert de la justice judiciaire amplifie encore plus l'assujettissement de la Justice à l'Exécutif au Cameroun, la perte de confiance qu'elle inspire et l'absence d'état de droit sous le régime Biya.

En effet quelle est la mission poursuivie par l'institution judiciaire de ce pays? Être une justice punitive ou une justice réparatrice?

Le régime de Yaoundé ne s'écarte évidemment pas de sa logique suivant laquelle jeter régulièrement en pâture des hauts fonctionnaires de l'État à la vindicte populaire comme Ponce Pilate est une manière efficace de régler les problèmes politiques et sociaux du Cameroun , donc de pérenniser sa mainmise du pouvoir.

Ce spectacle affligeant offert par sa machine judiciaire n'a pourtant aucun réel effet sur la gestion saine des finances publiques, à part la jouissance morbide et perverse du cabinet noir logé à la Présidence de la république et du despote devenu impotent du fait même de son automatisation d'une Justice à ses ordres.

Michel Foucault, dans Discipliner et Punir, définit ainsi la justice punitive comme un spectacle affligeant d'une justice pratiquée par le pouvoir et pour le pouvoir, avec le seul but cynique de discipliner tous les corps et rendre une population tellement docile qu'elle ne soit plus en capacité de se se révolter ou s'indigner.

Cette justice punitive et réactionnaire a aussi pour but de cultiver chez le public la notion de schadenfreunde qui est une jouissance perverse de voir des hauts commis de l'État, les "baos" (nantis) du régime totalitaire traîner dans la boue devant les caméras de télévision, leurs vies et celles de leur familles complètement ruinées par le fait du prince.

Pendant ce temps personne ne doit s'inquiéter ou attirer l'attention sur la facture à payer du fait de ce spectacle morbide, de l'incohérence ou anomalie «démocratique» d'avoir l'équivalent de tout un gouvernement en prison, et l'institutionnalisation de l'incompétence, du clientélisme et du népotisme, de la mise sous tutelle de l'Assemblée nationale et des institutions judiciaires qui fonctionnent de facto comme des auxiliaires de la Présidence de la république et non comme des institutions indépendantes.

Dans cet ordre judiciaire essentiellement oppressif et répressif camerounais, l'absence notoire de lucidité conduit tout le monde à oublier que le but premier de la justice n'est pas l'interprétation littérale, dogmatique et aveugle de la loi combinée à la violence politique, mais la recherche de la paix sociale à travers une interprétation objective des lois.

À ce sujet, le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (C2LP) est constamment accusé de défendre des "voleurs" et d'être les idiots utiles de «voleurs de la république». Ce mauvais procès ne tient pas compte de la mission pédagogique du C2LP par rapport à la loi et la notion que la justice est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux dictateurs.

Une vraie justice ne s'arrête pas à la phase punitive.

La vraie question, donc, c'est comment sortir de cette justice punitive? La justice punitive c'est le choix de la violence politique pour régler les problèmes politiques et sociaux, ce qui traduit en réalité une forme d'impuissance de l'État. Un État responsable et garant de la paix sociale ne doit jamais perdre l'initiative, puis insister sur le fait que la justice est un moyen de penser et d'agir de façon collective.

Hormis l'aspect punitif, la poursuite de la paix sociale et de la réconciliation contribue autant à la réparation des personnes et à restaurer la crédibilité de la justice. Il est important de noter qu'aucun accusé devant le Tribunal Criminel Spécial (le fameux TCS) n'a été acquitté.

Aucun des accusés ne s'est repenti non plus. Cela veut dire deux choses spécifiques: en premier que l'accusation n'a pas pu produire les preuves devant la justice. Dans ce cas, la libération devrait être immédiate. Ne pas libérer des personnes innocentes est un signe de faiblesse et d'amoralité.

Dans le cas contraire, le gouvernement devrait récupérer les sommes supposées détournées dans les pratiques frauduleuses, ce que les autorités Camerounaises n'obtiennent pas, parce que comme dans le cas Olanguana Awono, il n'y a rien à recouvrir.

Cela étant dit, et quels que furent les cas de figures, il revient à la justice d'engager des négociations de plaider coupable et de garantir des voies ou possibilités à même de favoriser la ou les réparations.

Les avocats de la défense et l'autorité judiciaire devraient pouvoir engager des négociations. Alors soit la justice reconnaît son erreur, soit les accusés condamnés par cette même justice sereine et reconnus coupables jouissent de la possibilité de négocier des remises de peine et des remboursements des sommes détournées.

Mais laisser moisir l'équivalent d'un gouvernement de la république en prison sous le prétexte d'une imposture de lutte contre la corruption ne saurait être considéré comme un fonctionnement indépendant de l'institution judiciaire, ce d'autant que l'autorité suprême (Paul Biya, pour ne pas le nommer) qui les a tous promu par décret à ces fonctions exécutives et qui se doit de superviser la fonction publique n'a jamais été convoqué devant la même justice et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque autorité morale.

À ce sujet, on pourrait d'ailleurs évoquer un processus assumé de privatisation du pouvoir judiciaire au Cameroun par des forces tapies au sommet de l'État (à la Présidence de la République), parce que c'est précisément là (notamment sous la supervision du tout puissant conseiller juridique du président de la République, Jean Foumane Akame) que se décident de l'opportunité des poursuites de tel ou tel dignitaire tombé en disgrâce du régime de Yaoundé, et non pas auprès d'une justice indépendante qui a complètement capitulé au Cameroun sous la pression d'un pouvoir qui l'instrumentalise à des fins politiciennes dans la hantise d'un coup d'État permanent.