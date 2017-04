Cameroun: Un corps, deux tombes à Yaoundé

Les avocats anglophones, en grève depuis 6 mois et à l'origine de la grave crise socio-politique qui… Plus »

Et c'est finalement elle qui finira par obtenir gain de cause. Puisqu'une fois le cercueil du jeune pandore sorti de la morgue et couvert du drapeau tricolore étoilé, il est conduit par ses frères d'armes dans le camion des forces de défense. Direction, Evodoula.

De l'autre, la famille du père de Rémy Tsanga Tsanga. Moins bavarde et discrète par moments, elle dit ne s'en tenir qu'à la loi qui lui donne le droit de récupérer la dépouille de son fils. Ici, on dit aussi avoir préparé le deuil au village à Evodoula, où une tombe est aussi prête pour accueillir le corps du défunt.

D'un côté, la mère du disparu et les siens voulant à tout prix récupérer «leur dépouille». Ils accusent le géniteur d'avoir abandonné celui que l'on appelait affectueusement «Passy» depuis son enfance et de n'avoir rien fait pour son éducation.

