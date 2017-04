Burkina Faso: 8e édition du concours de lecture

Juriste et enseignant permanent de droit public à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) de… Plus »

Car, a-t-il dit, la lecture est aujourd'hui relayée au second plan avec l'avènement des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

La présente édition, à entendre M. Bancé, a connu plus d'engouement, par rapport à la précédente. « Plus de 834 candidats issus de trente écoles, ont été enregistrés cette année, contre 736 issus de 26 écoles, l'édition passée » a-t-il signalé. L'initiative semble avoir porté fruit dans les rangs des participants.

Cette compétition dont les épreuves ont été administrées le 18 mars 2017, a visé, aux dires du coordonnateur de ECFAAT-AFRIQUE, Fréderic Bancé, à développer la lecture et l'intérêt pour le livre chez les élèves. « Lecture pour tous », a-t-il poursuivi, contribue à relever le niveau d'expression écrite et orale des élèves.

Le concours, selon les organisateurs, a concerné la seule ville de Ouagadougou et a pris en compte des classes du primaire (CE2, CM1 et CM2) et du premier cycle (de la 6e à la 3e).

