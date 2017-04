Angola: L'ambassadeur aux Etats-Unis relève les bénéfices de la paix en Angola

Luanda — Les avantages de la paix rétablie en Angola et la croissance économique survenue en conséquence ont été relevés le 04 avril dernier à Washington par l'ambassadeur d'Angola aux Etats-Unis d'Amérique, Agostinho Tavares.

Prenant la parole à l'occasion de la Journée de la Paix et de la Réconciliation Nationale en Angola, célébrée le 04 avril dernier, le diplomate a cité l'éducation comme un des secteurs où le pays a connu une grande croissance au cours des quinze dernières années.

Depuis que le pays vit en paix, le nombre d'étudiants en Angola a accru 3,6 fois, a expliqué le diplomate cité dans un communiqué de l'Ambassade à Washington, dont copie est parvenue lundi au bureau de l'Angop à Luanda.

Dans le secteur d'Education, le nombre d'étudiants non universitaires, qui était de 2,5 millions, en l'an 2002, a atteint neuf millions en 2016, a-t-il précisé.

Dans le domaine de l'Energie, le barrage hydroélectrique de Lauca, qui sera mis en service dans les mois à venir, permettra de fournir de l'Electricité à plus de huit millions de personnes, et les pôles industriels en construction dans les régions nord, centre et sud du pays bénéficieront également du courant qu'il produira, a-t-il ajouté.

Ont été invités par l'Ambassade aux festivités du 15eme anniversaire du rétablissement de la paix en Angola, le préfet de Great City of Brockton, Bill Carpenter, la communauté résidante à New York, les amis des pays lusophones et des diplomates en poste aux Etats-Unis.