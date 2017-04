Cap-Vert: Le Cap-Vert un an après l'élection d'Ulisses Correia e Silva

S'il est censé rester en retrait sur les questions politiques, le président de la République, Jorge Carlos Fonseca, lui aussi libéral comme le Premier ministre, souhaite que le gouvernement accélère ses réformes. « Il faut aller plus vite sur la question du chômage, de la croissance économique et de la réduction de l'insécurité », reconnaît-il.

Il y a un an, Sara a voté pour le changement, un an après, déçue, elle rêve comme beaucoup de quitter le Cap-Vert. « C'est très triste pour le Cap-Vert. Je rêvais que mon pays allait devenir un pays comme la France ou l'Amérique », dit-elle.

Josaine, 35 ans, est fâchée contre le gouvernement. Selon elle, « il n'a rien fait. Il n'y a pas de travail.» « A la télévision ils ont dit "on va faire ça et ça", mais ils n'ont rien fait », lâche-t-elle.

Il y a tout juste un an, le nouveau Premier ministre, le libéral Ulisses Correia e Silva, prenait ses fonctions dans l'archipel du Cap-Vert. Sa victoire aux législatives mettait fin à 15 ans de règne des socialistes et éveillait d'énormes attentes au sein de la population. Quel bilan un an après ?

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.