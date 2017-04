Congo-Kinshasa: 20 ans après la scission de Wenge. JB Mpiana-Werrason - Discussions directes pour un album en duo !

Les discussions sont très avancées entre les deux figures emblématiques et leaders du Clan Wenge. Après plusieurs tentatives improductives, Jean Bédel TSHITUKA MPIANA et Noël NGIAMA MAKANDA Werrason sont maintenant à l'heure de matérialiser le projet de réaliser un disque ensemble.

Le 30 mars dernier, le Roi de la forêt a reçu personnellement, son ami intime de longue date, le Maréchal Mukulu, en sa résidence privée, sur l'avenue de la Paix, à Ma campagne, à Kinshasa.

Tête-à-tête au salon d'honneur, les deux grandes stars de la musique congolaise ont longuement échangé en aparté sur plusieurs sujets autour de l'actualité musicale africaine, en général et sur l'avenir de la musique congolaise, en particulier.

Au-delà de tout, l'essentiel de leur entretien était focalisé sur la probabilité et la faisabilité d'une série de featuring qu'ils peuvent réaliser l'un dans l'album de l'autre. Ce projet, envisagent-ils, peut déclencher un autre deal. Pourquoi ne pas aussi trouver un grand producteur pour soutenir la réalisation d'un disque en commun ?

Pour les deux stars, cet album en duo sera le véritable cadeau aux millions de fanatiques qui les ont soutenus depuis la séparation de Wenge Musica 4x4 Tout Terrain, en 1997 jusqu'à nos jours.

Des soutiens immesurables ont non seulement contribué à l'éclosion artistique, mais aussi et beaucoup plus à la promotion de leurs talents au profit de la musique congolaise dans le monde.

Rappelons que «Pentagone», édité en 1995, reste le dernier opus des Anges adorables de Wenge Musica 4x4 dans lequel Werra et JB Mpiana ont chanté ensemble, pour la dernière fois avant la scission.

Après 20 ans de séparation, ils sont devenus non seulement grands leaders mais aussi des parents et responsables de familles.

Ainsi, ils n'ont pas manqué d'évoquer certaines réalités de la vie dans leur famille respective. De manière positive ou négative, le patron de Wenge MM et celui de Wenge BCBG ont, chacun, parlé en toute fierté de la situation de ses enfants en Europe et en Amérique où ils étudient.

Ils ont exhumé également quelques vieux souvenirs de leurs carrières marquées par des grandes réalisations artistiques qui resteront ineffaçables dans les annales de la musique du monde.

Toutefois, il sied de reconnaître que Werrason et JB Mpiana ont fait la pluie et le beau temps dans la musique congolaise. Grâce à leurs talents, chacun a réussi à s'imposer et a fait des exploits jusqu'à démystifier les grandes salles mythiques de l'Europe. Avec leurs tubes à succès et spectacles inédits mettant sens dessus, dessous les fanatiques, le Roi de la forêt et Papa Chéri ont été au centre des polémiques très intenses jusqu'à diviser familles et amis. Indéboulonnables, ils ont contrôlé la scène congolaise et africaine pendant une dizaine d'années. Pour les uns et les autres, ces phénoménales stars ont vu leur succès tarir le jour où elles se sont réconciliées, acceptant d'enterrer la hanche de guerre.

Une démarche qui ne plait jamais à Félix Wazekwa, une autre vedette de la chanson congolaise. Pour lui, il fallait qu'ils gardent leur distance, partant maintenir la concurrence de manière loyale en vue d'attiser l'émulation.