Congo-Kinshasa: UDPS - Augustin Kabuya n'est pas suspendu !

Aussitôt, a-t-on appris du côté de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, il y avait un plan qui viserait l'arrestation de Me Peter Kazadi et Augustin Kabuya. Cette arrestation devrait intervenir lors des différentes manifestations pacifiques que le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement organise ces derniers jours sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.

Réagissant par rapport à une rumeur qui a circulé toute la journée d'hier, lundi 10 Avril 2017, faisant état de sa suspension du parti politique UDPS, Augustin Kabuya répond sur son mur Facebook « j'ai été suspendu par les bandes défilantes de certains médias proches du pouvoir ». Pour le Secrétaire National en charge de la Communication de l'UDPS, il s'agit d'une cabale boutiquée par quelques ténors de la Majorité présidentielle pour semer la zizanie non seulement dans la grande plateforme de l'opposition, le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement, mais aussi au sein de l'UDPS.

Contrairement à une folle rumeur qui circule depuis hier, lundi 10 avril 2017, Augustin Kabuya n'est pas suspendu de son poste de Secrétaire National de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. L'intéressé parle d'un coup monté pour nuire à sa personne. Les congolais doivent comprendre que jusqu'à l'heure où cet article est rédigé, Augustin Kabuya occupe toujours ses fonctions de Secrétaire National en charge de la communication de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, parti cher au feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

