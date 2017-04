Congo-Kinshasa: Voici le cri des Laïcs catholiques !

communiqué de presse

«Pour le Congo, je ne me tairai point » Isaïe 62, 1

Sans la volonté de s'amender, impossible de bâtir la paix et la cohésion nationale

Le Conseil de l'Apostolat des Laïcs Catholiques du Congo, CALCC, suit avec une attention particulière l'évolution de la situation politique du pays et observe qu'au lendemain de la nomination du nouveau Premier ministre, M. Bruno Tshibala, la classe politique est toujours divisée et les tensions politiques accroissent.

Encore une occasion ratée pour la paix et la cohésion nationale ! Etait-ce pour raviver les tensions et creuser la méfiance entre l'Etat et la population que l'on a signé l'Accord de la Saint Sylvestre ?

Reconnaissant les mérites et qualités personnelles du nouveau Premier ministre, le CALCC regrette non seulement l'imbroglio politique mais aussi le vice de forme qui entourent cette nomination et qui fragilisent le Premier ministre nommé.

Le CALCC observe que dans l'ordonnance nommant M. Bruno Tshibala, le Président de la République n'a pas évoqué clairement l'Accord du 31 décembre 2016. Est-ce par oubli ? Les Arrangements particuliers qui font partie intégrante de cet Accord n'ayant pas encore été signés, est-il insensé de se poser la question de la validité de la procédure de nomination ?

Au-delà de la forme, le CALCC observe qu'il a suffi de deux jours de consultations pour que le Président de la République trouve la voie pour nommer le Premier ministre. Pourquoi cela avait-il pris 3 mois au Centre interdiocésain ? Pourquoi n'avoir pas œuvré sincèrement à obtenir cette nomination avec un Rassemblement uni ?

Quels que soient les arguments avancés pour justifier ce qui est fait et, tenter de se donner bonne conscience, il y a des signes évidents de mauvaise foi de la part du pouvoir. Mais aussi, d'un manque de sincérité qui vient de l'orgueil et de la passion pour la vengeance du côté de l'opposition. Sans la volonté de s'amender, il est impossible de bâtir la paix et la cohésion nationale.

« Pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de mon pays je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume ». (Isaïe 62,1).

A toutes les opportunités qui sont offertes à cette Nation pour refaire sa cohésion sur des bases solides devant garantir la paix et l'unité, il y a toujours des pêcheurs en eau trouble qui font écarter le pays de la voie royale vers l'accomplissement de son destin.

«Errare humanum est. Sed, perseverare in errore diabolicum est ». L'erreur est humaine. Mais, persévérer dans l'erreur est diabolique. En vérité, notre pays est pris en otage par les forces du mal. Au propre comme au figuré, les démons de la guerre se déchainent contre la Nation, mise à feu et à sang.

Ce qui se passe dans notre pays est anormal. Les mystiques perçoivent et préviennent : « Lucifer lui-même est à l'œuvre pour empêcher que cette Nation n'assume sa mission prophétique ».

Le CALCC attire l'attention des leaders politiques et du peuple sur cette dimension et, conseille de suivre l'appel de son Eminence Laurent Cardinal Monsengwo, Archevêque de Kinshasa qui invite le peuple de Dieu à se rendre à Nzete Ekauka à Kingasani I pour y invoquer l'intercession de la Vierge Marie, Immaculée, Mère du Désarmement, afin que soient désarmés, une fois pour toute, tous ceux qui de l'extérieur et de l'intérieur, imposent au peuple congolais la guerre et les souffrances indicibles.

L'Eglise tient à la réussite de la première alternance pacifique du pouvoir dans notre pays. Mais le chemin est long et semé d'embûches de tous genres, visibles et invisibles.

Il nous revient à nous tous, de travailler sincèrement et, d'arrache- pied pour mériter la victoire sur les forces du mal qui tiennent à maintenir notre pays dans les guerres, la misère et l'indignité.

Fait à Kinshasa, le 9 avril 2017

En la solennité du Dimanche de Rameaux - dimanche de la passion du Christ, notre Seigneur.

Prof. Antoine Muikilu Ndaye

Secrétaire général

Crispin NLANDA IBANDA

Président