communiqué de presse

Les émissions simultanées des Bons et obligations du Trésor respectivement à 182 jours, 364 jours et 3 ans pour un montant de 16,500 milliards de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de Guinée- Bissau a connu un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 117,16% , soit 19,331 milliards, a annoncé l'agence régionale ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

Selon le communiqué de presse, le montant global des soumissions est de 19,331 milliards et les soumissions retenues sont de 17,831 milliards de francs cfa.

Les résultats sur le Bon du Trésor de 182 jours donnent un montant global des soumissions de 3,648 milliards dont 1,375 milliard et sont toutes retenues. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 7,0000 % et 6.7608%.

Les résultats sur le Bon du Trésor à 364 jours indiquent un montant global des soumissions de 5 milliards pour une seule soumission. Les soumissions retenues sont de 5 milliards. Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 6.7500 % et 6.7500%.

Les résultats sur l'obligation du trésor à 3 ans se sont soldés par 19 soumissions pour un montant global de 10,683 milliards. Les soumissions retenues sont de 9, 183 milliards.

Le prix marginal et le prix moyen pondéré s'élèvent respectivement à 9551,000 fcfa et 9670, 9036 fcfa. Le rendement moyen pondéré est de 7,76%.

Pour rappel, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics de Guinée-Bissau, en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette, visant à garantir sa capacité à honorer ses échéances.