Congo-Kinshasa: Tête d'affiche des femmes du Rassemblement, Kelly Ungeyi mobilise pour Olenghankoy et Bruno Tshibala

Réunies dans l'enceinte de l'espace Maïsha Park, situé aux alentours de la place Le Royal, à Gombe, des femmes du Rassemblement qui, hier encore, soutenait Félix Tshilombo, ont changé de fusil d'épaule.

Elles ont affirmé s'inscrire dans une perspective de développement, en soutenant les avancées en lieu et place d'opter pour le statu quo. "Mieux vaut soutenir le nouveau Premier Ministre que de chercher à s'investir dans la diabolisation". Par ailleurs, pour consacrer l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre et aider le pays à mettre le cap vers des élections et, aussi, le développement, Kelly Ungeyi a lancé un appel. "Ainsi, j'appelle toutes les filles et tous les fils du pays, particulièrement toutes les mamans et tous les sympathisants du Rassemblement, à soutenir notre Premier Ministre, Monsieur Bruno Tshibala autant que Monsieur Olenghankoy en sa qualité de Président du Conseil des Sages du Rassemblement", a-t-elle soutenu. Ci-dessous, imprégnez-vous de la déclaration de ce groupe de femmes du Rassemblement.

DECLARATION POLITIQUE

Mesdames et messieurs, à vos titres respectifs

Chères mamans,

Chers compatriotes,

A l'issue des consultations, le Chef de l'Etat a nommé Monsieur Bruno Tshibala au poste de Premier Ministre de la République Démocratique du Congo. Conformément à l'Accord de la Saint Sylvestre, avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, ce dernier est appelé, entre autres, aux charges prioritaires, à conduire la RDC, et nous tous congolaises et congolais, aux élections libres et transparentes.

Il est impérieux de placer notre confiance au Premier Ministre, chef du Gouvernement, nous qui sommes du Rassemblement. Aussi, devons-nous le soutenir et l'accompagner dans sa mission. Il est même important, de le soutenir au lieu de porter de jugements sur sa personne, de ne pas oublier le cursus, le background, et son engagement perspicace pour la politique de notre pays.

Ce sont les mêmes considérations qui m'amènent à porter mon choix sur Monsieur Olenghankoy, en sa qualité de Président du Conseil de Sages du Rassemblement que sont : sa vie et sa lutte politique, son combat pour le changement, l'avènement de l'Etat de droit et de la démocratie en RDC.

Ainsi, j'appelle toutes les filles et tous les fils du pays, particulièrement toutes les mamans et tous les sympathisants du Rassemblement, à soutenir notre Premier Ministre, Monsieur Bruno Tshibala autant que Monsieur Olenghankoy en sa qualité du Président du Conseil des sages du Rassemblement.

Que Dieu vous bénisse et bénisse la RDC.

Je vous remercie.

Mme la présidente femme du Rassemblement Kelly Ungeyi Voisin