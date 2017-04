Pendant que les forces politiques et sociales se bousculent au portillon pour quémander des postes ministériels dans le prochain gouvernement que va mettre en place le Nouveau Premier Ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, Delly Sesanga, lui, rejette la main tendue du nouveau Patron de la Primature. Il refuse catégoriquement d'entrer dans ce gouvernement qui, à en croire ses propos, viole l'accord de la saint-sylvestre signé entre le Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement et les Signataires de l'Accord du 18 octobre 2016. C'est donc un démenti cinglant du Président de l'Alternance pour la République qui refuse de ternir son image pour ce qu'il qualifie d'aventures.

Delly Sessanga ne fera pas parti du prochain gouvernement que Bruno Tshibala va mettre en place. Le Président de l'Alternance pour la République, Plateforme de l'Opposition proche de Moïse Katumbi a démenti, via son compte tweeter, toute connivence avec le Nouveau Premier Ministre. Pour Delly Sesanga, participer au Gouvernement serait une insulte à son combat. «C'est un canular ! Une insulte à mon combat et aux valeurs auxquels je crois, que de répandre que j'entre dans les aventures de Tshibala », a écrit le Président de l'Alternance pour la République dans son compte tweeter hier, lundi 10 avril 2017.

Il faut dire que cette réaction vient ainsi mettre en déroute toutes les rumeurs qui circulaient ces dernières heures faisant état de l'envie de Delly Sesanga d'intégrer le nouveau gouvernement de Bruno Tshibala. C'est ici le lieu de rappeler que Delly Sesanga reste attaché à l'aile dure du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement que préside le tandem Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Pierre Lumbi Okongo.

Par sa bouche, il a fait savoir que l'Alternance pour la République ne prendra pas part au prochain gouvernement surtout que la démarche entreprit viole l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre signé sous l'égide de la Conférence Episcopale Nationale du Congo entre les forces politiques et sociales de la République Démocratique du Congo au centre interdiocésain. L'Alternance pour la République, plateforme membre du Rassemblement entend mettre tout en œuvre pour non seulement privilégier le respect de la Constitution mais aussi pour arriver à l'alternance démocratique dont l'ensemble de la population congolaise rêve depuis des années.