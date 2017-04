Congo-Kinshasa: Gouvernement - Bruno Tshibala consulte déjà !

*La nomination est une chose. Mais, le début du travail en est une autre. Bruno Tshibala, arrivé aux affaires à l'aune de sa nomination, intervenue le 7 avril dernier, doit monter son équipe. Puisque le temps presse, il doit conjuguer tous les efforts, pour y aller à la vitesse de la lune. L'Accord de la Saint Sylvestre fixait, faut-il le lui rappeler, un cap pour les élections, à fin décembre 2017. Puisqu'il dit devoir tout faire pour l'appliquer, il va falloir qu'il en donne des signes avant-coureurs, dès maintenant qu'il consulte. Pour ce faire, il doit bien s'entourer d'une équipe représentative de toutes les parties prenantes aux discussions directes. Or, le Rassemblement de Félix et Lumbi, lui faisant défaut, il se rabattra sur les caciques de la Majorité et, certainement, sur les autres éléments piochés dans les autres ailes de l'Opposition et du Rassemblement, y compris dans la base de Joseph Olenghankoy, pour tenter de ramer à contre-courant de cette histoire qui le présente, lui, comme un homme ayant craché sur la mémoire de son icône, Etienne Tshisekedi dont le corps n'a toujours pas été inhumé, en embrassant Kabila, au mépris de ses dernières volontés consignées dans cet Accord du 31 décembre 2016 qu'il cherche, seul, à vouloir appliquer.

Défis

Devant lui, que des défis à relever. Et le nouveau Premier ministre se doit, avant qu'un nouveau semblant de jugement dernier ne puisse voir le jour, se mettre dans la peau de l'homme des situations difficiles. C'est sans aucun doute, ce à quoi, le Chef de l'Etat s'attendait lorsqu'il jetait sur lui son dévolu, dans la soirée du vendredi 7 avril 2017, alors que quelques heures auparavant, le Premier ministre sortant Samy Badibanga lui déposait sa lettre de démission, laissant ainsi d'une manière exemplaire, la place à un potentiel successeur. L'actuel Premier ministre, Bruno Tshibala, a, plus que ce qu'on appellera, du pain sur la planche, pour parachever le travail laissé par son prédécesseur, en attendant de se mettre, lui, à élaborer son plan d'attaque, avec un gouvernement qui supportera le poids de 53 personnes, dont 39 ministres et 14 vice-ministres, qu'il devra mieux porter que ses jolies lunettes noires. Donc, pour Bruno, pas de temps de s'occuper de ce que pourront dire toutes les ailes confondues du Rassemblement d'où, il a été tiré par Joseph Kabila, pour régler les différents problèmes économiques, et, mais surtout, amener le pays aux élections apaisées au mois de décembre 2017. Pour remettre de l'ordre là où ses prédécesseurs ne l'ont pu, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala, doit compter sur l'implication d'une équipe d'acier. D'où, toute l'importance de la consultation de la classe politique.

Cinq jours ne sont encore même pas passés que Bruno Tshibala s'est mis dans la peau d'un Premier ministre de qualité incontestable. Les enjeux économiques, la situation sécuritaire dans le Grand Kasaï, la crainte d'être, lui aussi, à son tour poussé à la démission ou encore à l'organisation des élections en ce temps qui devient record, ne sont pas là, les vraies raisons qui font que Tshibala, puisse aller vite en besogne ? Il y a de quoi valider toutes ces assertions. Mais, restant dans l'optique du nouveau Premier ministre, attendu comme, homme des situations, Bruno Tshibala Nzenzhe a plutôt intérêt à vite se mettre au travail, comme il en a déjà montré les intentions, dans son appel à la classe politique au privilège des intérêts de la nation congolaise.

Le temps passe

La seule angoisse est que les choses risquent d'être plus dures à avaler par la population, cependant. Car, toute nouvelle autorité, investie dans un poste, a tendance à apporter de sa touche surtout lorsque ce domaine, fait depuis un moment, lieu de prédilection pour lui, et pour cela, le temps passe comme l'élément important à sacrifier. Or, c'est du temps dont le peuple a besoin, à l'égard de ce qui est déjà perdu, par la venue de l'ancien Premier ministre Samy Badibanga, qui a pris 4 bons mois et vingt jours, au poste de chef du gouvernement.

Tenant compte de la situation difficile, le Premier Ministre que l'on attend aussi dans la peau de l'homme des situations difficiles, dans sa consultation, ne devra écarter personne. Commençant par l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) en sigle, le parti dont il est le fruit des entrailles, en passant par le Rassemblement dans toutes ses ailes, ou par l'Opposition signataire, Tshibala ne devra zapper personne, pour réussir son pari, ni même les ténors du Front pour le Respect de la Constitution, conduit par Eve Bazaïba. La mission est de taille, l'attitude à observer face à ceux avec qui, il ne partage pas, forcément, les mêmes avis, devra le contraindre à se surpasser pour que seul l'intérêt de la nation prime.

Prêcher par des actes

L'on pourra le répéter comme une multitude, et cela étant connu de tous, parler est toujours plus facile qu'agir. Dans cette mission de grande envergure, il le sait, il n'a pas qu'à gagner. Regardant le sort qui a été réservé à Badibanga, Tshibala a de quoi faire pour convaincre et vaincre.

Déjà, à sa première sortie, à Lemba, il a su démontré combien il est profondément attaché à la recherche des solutions aux problèmes des congolais. Mais, à quel prix ? Jusqu'où serait-il prêt à aller pour sortir son peuple pour qui, il a combattu depuis son jeune âge, de cette crise ? Se replongera-t-il dans ces querelles intestines qui émiettent l'héritage que leur a laissé Etienne Tshisekedi ? Ou, ses actes refléteront ses premiers mots en tant que nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo ? Bien des questions restent en sursis. Car, pour ce qui est de l'actualité, la chose majeure à noter, est que le Premier ministre Bruno Tshibala reste dans le cadre des consultations.