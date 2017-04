Rwanda: Diplomatie - Jean Baptiste Habyarimana dément les accusations formulées par l'association des étudiants rwandais

Dans une interview exclusive aux Dépêches de Brazzaville, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Jean Baptiste Habyarimana, nie avoir coordonné une quelconque opération commando contre les réfugiés rwandais.

L'association des étudiants Rwandais au Congo accuse l'ambassade du Rwanda d'avoir commandité les violences enregistrées ces derniers temps à Brazzaville.

Ces accusations sont totalement fausses, car l'ambassade n'a aucun intérêt à créer des problèmes aux Rwandais. Au contraire, l'ambassade est pour être au service des Rwandais réfugiés ici au Congo et d'autres au niveau de la diaspora. Cette affaire peut certainement être liée au processus de cessation de statut de réfugiés. Au cours d'une réunion tripartite (Congo, CNAR, HCR), nous leur avons expliqué que cette décision avait été prise depuis 2013, et que cette fois-ci, la date butoir est prévue pour le 31 décembre 2017. Sur ce, ils ont le choix à faire entre s'intégrer localement en possédant des documents administratifs nécessaires pour rester ici au Congo ou rentrer volontairement.

Je suis étonné du fait que ces jeunes accusent directement l'ambassade avant de connaître les vrais commanditaires. Si ces actes ont été commis, seuls les résultats de l'enquête pourront être déterminants. L'ambassade n'a aucun intérêt à perturber les réfugiés vivant au Congo. Ces étudiants sont certainement manipulés. A notre niveau, nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel aux jeunes étudiants et à tous les réfugiés rwandais de suivre les directives de la tripartite.

Par quel moyen l'ambassade a-t-elle été informée de ces actes de vandalisme ?

Le message circulait dans les réseaux sociaux. C'est en consultant l'Internet que j'ai été informé.

L'association des étudiants rwandais vous accuse aussi de diffuser des spots publicitaires sur les chaînes locales dans le but de déstabiliser les réfugiés.

Les spots diffusés à la télévision s'inscrivent dans le cadre de la sensibilisation sur la cessation du statut de réfugiés. Les spots sont diffusés en accord avec le HCR, le Comité national d'assistance aux réfugiés (CNAR). Ce sont des spots d'information et de sensibilisation, et non de menace ou de mauvaises intentions.

Quel est le rôle que joue l'ambassade dans le cadre du rapatriement des réfugiés ?

L'ambassade ne peut pas décider en dehors de la tripartite. Elle délivre tout simplement les documents nécessaires pour ceux qui veulent s'intégrer localement et ceux qui souhaitent rentrer. Le HCR a pour mission de les accompagner et de les motiver. Nous exigeons des documents du HCR. Lors de la réunion tripartite qui s'est tenue à Kigali, il y a une semaine, on a décidé de créer un comptoir composé du HCR, du gouvernement congolais et de l'ambassade pour accueillir les réfugiés et délivrer les documents nécessaires.

Nous n'avons aucune raison de refuser le passeport ou d'autres documents aux réfugiés. La seule condition est que les personnes qui se présentent doivent être en règle avec le gouvernement congolais et le HCR. L'ambassade ne peut pas agir seule sans l'accord du HCR, Cnar et gouvernement congolais.