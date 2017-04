Sénégal: Secteur Secondaire - Forte progression de l'activité en février 2017

communiqué de presse

Selon la Direction de la prévision des et des études économiques (Dpee), le secteur secondaire a enregistré une nette progression de 16,8%, en variation mensuelle en février 2017.

La Dpee attribue cette performance essentiellement à la bonne tenue de l'« égrenage de coton et la fabrication de textiles », des activités extractives (+39,8%), des industries chimiques (+52,8%), du travail de grains (+110,9%) et de la construction (+2,8%). Elle a été, toutefois, particulièrement atténuée par les faibles résultats observés au niveau des conserveries de viande et de poissons (-19,1%), de la production d'énergie (-11,3%), de la fabrication de produits en caoutchouc (-7,2%) et de la fabrication de produits céréaliers (-2%).

Sur un an, l'activité s'est consolidée de 10,2% dans le secteur secondaire, principalement portée par l'« égrenage de coton et la fabrication de textiles », les industries chimiques (+47,7%), le travail de grains (+155,9%), les activités extractives (+7,3%), la fabrication de matériaux de construction (+6,7%) et le travail de bois (+40,6%). Par contre, la construction (- 13,9%), les conserveries de viande et de poissons (-21%), la fabrication de produits céréaliers (-20,3%) et la fabrication de papier et de carton (-8,4%) se sont, notamment, contractées sur la période souligne la Dpee.