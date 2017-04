Congo-Kinshasa: Rassemblement - Sessanga, Kamitatu et Lutundula n'ont pas rejoint l'aile d'Olenghankoy

A la suite d'une restructuration effectuée le 2 mars dernier, Félix Tshisekedi a été désigné président et porte-parole et Pierre Lumbi, président du conseil des sages du Rassemblement. Mais, cette restructuration a été reprouvée par d'autres cadres comme Lisanga Bonganga, Dr Gérard Kabamba du G14, Bruno Tshibala, Joseph Olenghankoy...

Christophe Lutundula pense que ceux qui diffusent de tels messages «ne trouveront pas de compte avec eux» et que «le Congo va changer et reprendre son chemin vers le développement».

«Ce serait suicidaire que de nous renier et de faire marche arrière. Je voudrais rassurer tous les compatriotes que nous sommes résolument engagés pour le triomphe de la démocratie, la défense de la constitution, et le changement, l'alternance démocratique», assure Christophe Lutundula.

