Madagascar/Angola: Coupe de la CAF - CNaPS Sport frôle la défaite à domicile

Menée au score contre les Angolais, la CNaPS Sport égalise in extremis dans le temps additionnel. Le match retour à Luanda s'annonce très difficile.

Dominatrice mais malchanceuse. C'est vraiment le résumé de la prestation de l'équipe de la CNaPS Sport qui a reçu les angolais du Clube Recreativo Desportivo Do Libolo samedi àVontovorona comptant pour le match « aller » des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Une rencontre qui s'est soldée par le score d'un but partout et qui laisse certes quelques regrets pour les protégés de Patrick Andriambololona alias Tipeh. On a vu neuf attaques franches de la CNaPS Sport, 12 corners, 3 coups francs bien placés et un seul but.

Avec Niesexe Milson, Francis Rafaralahy en pointe, l'effectif de la CNaPS était réduit avec les absences de Bora (deux cartons jaune), Feno et Tahiana (blessés). Pour sa part, après sa bourde durant le match contre le Coton Sport du Cameroun, le gardien de but Leda n'a pas été titularisé.

Il a été remplacé par un imposant Jolce Emile Rakotonirina, qui a su tout de suite prendre ses marques. Malgré le but encaissé, il s'est montré assez décisif sur quelques anticipations sur des passes en profondeur adverses qui cherchaient, comme grand finisseur, le grand Mamadou Diawara ou encore le buteur Fabricio Simoes (9), qui a joué le rôle de « joker ».

Pour en revenir à la physionomie de la rencontre, on a vu deux équipes qui cherchaient ses marques durant la première période. Des occasions, certes, comme le tir à ras de terre des vingt-deux mètres de Njiva Tsilavina Martin Rakotoarimalala, à la vingt-huitième minute mais qui n'a pas fait mouche.

Du côté des Angolais, Diawara était très sollicité tout comme Inacio Cassuque (7) mais n'a pas fait trembler Jolce Emile Rakotonirina.

C'est en début de seconde période qu'on a trouvé une CNaPS Sport très offensive et plus en jambe que les Angolais. Une situation qui s'est créée suite au remplacement d'Armando Fernandez Rabat par Lalaina Jacquot Manampisoa.

Ce dernier manque trois belles occasions de but, respectivement à la 48e, à la 53e et a la 60e minute de jeu. Deux fois sur un coup de tête et un tir sur un cafouillage dans la surface de but de Ricardo Jorge Batista.

Kayastrophe

Contre toute attente, après les assauts des Caissiers, c'est pourtant les Angolais qui trouvent le premier but marqué de la rencontre par l'intermédiaire de Julsy Boukama Kaya.

Lancé en profondeur et même intercalé entre deux défenseurs de la CNaPS, il réussit un tir du pied droit à la limite de la surface de réparation, qui trompe la vigilance de Jolce Emile Rakotonirina, surpris sur le côté gauche.

Un but angolais qui força les caissiers à être plus percutant en attaque. La rencontre a pris alors une autre dimension au niveau de la vitesse de jeu et les contacts étaient plus prononcés.

Cela s'est traduit par les cartons jaunes obtenus d'un côté par Andoniaina Rakotondrazaka, le capitaine de la CNaPS Sport et de l'autre par Helio Jose Roques (10), qui est venu renforcer l'attaque angolaise avec Fabricio Simoes.

C'est alors dans ses dernières ressources, au moment où les spectateurs commençaient à quitter le stade que Njiva Tsilavina Martin Rakotoarimalala, trouve le but égalisateur.

Se trouvant près de la ligne des 16,50 m, il parvient à enrouler une délicate frappe du pied droit qui atterrit dans la lucarne gauche du portier angolais. Un but marqué dans le temps additionnel, à la 92e minute de jeu qui enchante le public et qui au final, aura encore vibré durant les deux minutes restantes.

Un match nul d'un but partout donc qui a failli être une défaite pour la CNaPS Sport. Jusqu'ici, cette équipe n'a jamais enregistré de défaite sur sa nouvelle pelouse de Vontovorona, mais a toujours souffert pour décrocher le nul et ne pas perdre.

Le match « retour » prévu ce 15 avril à Luanda s'annonce difficile pour la CNaPS. La seule option pour les protégés de Tipeh, c'est de marquer un maximum de but. « Ils ont pu marquer chez nous, on est capable de faire pareil à Luanda.

Mes joueurs ont manqué d'engagement et de réalisme devant le but et la chance aussi nous a fait défaut. Je peux dire que mes joueurs jouent mieux à l'extérieur car ils sont plus relâchés. Je reste donc toujours confiant pour ramener une qualification en huitièmes de finales », rappelle Tipeh

Ils ont dit

Andoniaina Rakotondrazaka, capitaine de la CNaPS Sport

Les Angolais ne jouent pas comme les Camerounais qu'on a affrontés en ligue des champions. Ils construisent le jeu, puis partagent beaucoup de ballons vers les extérieurs.

De ce fait, il faut être bon physiquement pour suivre le rythme de jeu et conserver plus le ballon tout en essayant d'animer aussi de notre côté des actions offensives intéressantes. Rien n'est perdu, on reste confiant.

Sydney Mariano, capitaine du Clube Recreativo Desportivo Do Lobolo

C'était une rencontre assez difficile pour nous. On voulait vraiment gagner et quand on a pu mener au score sur un but à zéro, notre entraîneur a fait entrer sur le terrain notre meilleur attaquant Fabricio Simoes pour aller chercher le second but.

Malheureusement, on a encaissé un but dans le temps additionnel et c'était assez pénible comme retournement de situation. En tout cas la CNaPS Sport est une bonne équipe et arracher le nul à Antananarivo n'est pas un mauvais résultat pour nous. On jouera mieux chez nous, c'est une certitude.

Miller Gomes, entraîneur du Clube Recreativo Desportivo Do Lobolo

On a vu un match qui a été dominé par la CNaPS Sport. Notre adversaire s'est montré percutant en attaque, a réussi quelques tirs et se sont montrés même dangereux sur les coups de tête.

Pour nous, on a quand même pu réaliser l'essentiel des choses, ne pas perdre et pouvoir marquer un but. À un moment donné, après le but de Kaya, on a opté plus sur le plan offensif que défensif. On connaît un peu mieux notre adversaire et on saura quoi faire au match retour.