Cameroun: Réfugiés - Un engagement humanitaire sans faille

L'actuelle crise des migrants met crûment en évidence les failles dans l'application du droit d'asile dans le monde. Alors que la question des réfugiés a poussé un nombre croissant de pays à imposer des restrictions à leur entrée sur leur sol, en Europe particulièrement, des milliers d'entre-eux se trouvent dans un seul pays : le Cameroun, qui ne s'en plaint du reste pas.

Loin de fermer sa frontière, notre pays se singularise par sa politique de porte ouverte et son engagement humanitaire de grande ampleur.

N'en déplaise aux responsables du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) basés à Genève en Suisse, le Cameroun fait office d'exemple à suivre en la matière. Le pays accueille de tout temps des cohortes de réfugiés.

En effet, de nombreux déplacés de la zone du Lac Tchad et même des Grands-Lacs y trouvent régulièrement asile. A ce jour, 550 000 réfugiés de différentes nationalités dont 87 000 Nigérians vivent au Cameroun.

Les initiatives citoyennes sont développées ici quasi permanemment pour aider et soutenir des hommes, des femmes et des enfants dont la vie est menacée par la virulence de la secte islamiste Boko Haram et autres conflits internes à leurs pays d'origine.

La crise dans le bassin du lac Tchad est rapidement devenue l'une des crises les plus graves d'Afrique, assortie de déplacements massifs alarmants.

Tout en étant lui-même affecté par cette crise, -Boko Haram procède régulièrement à des attaques à l'intérieur du Cameroun, engendrant d'importants déplacements de ressortissants camerounais à l'intérieur du territoire national-, le pays a continué à faire face à l'afflux des réfugiés.

En 2015, le nombre de Nigérians ayant fui les violences de Boko Haram et venus se réfugier dans la région du Grand Nord du Cameroun a augmenté de façon spectaculaire.

En outre, la reprise des violences en République centrafricaine fin 2013 a depuis poussé 158 000 personnes à passer la frontière et s'installer dans l'Est du Cameroun, où vivaient déjà 115 000 réfugiés centrafricains. La moitié d'entre-eux seulement réside dans les sept sites établis pour eux par le HCR.

L'autre moitié vit dans les villages où la solidarité agissante des communautés locales camerounaises, fortes de leur tradition d'hospitalité, a toujours permis d'héberger ces personnes en détresse de manière spontanée.

Et pendant longtemps, le Cameroun a été seul à faire face à la situation, pour éviter des drames humains, en pourvoyant pour l'eau potable, la nourriture, les abris... malgré l'amenuisement de ses ressources propres.

Et plus que jamais, le Cameroun a besoin du soutien accru de la communauté internationale pour l'aider à supporter le fardeau de cette crise humanitaire, en vue d'offrir des conditions de vie décente et de redonner des perspectives d'avenir aux réfugiés et personnes déplacées.

La parole aux acteurs

Odile Babé: « Nous vivons en harmonie » habitante de Ndokayo

« Nous partageons le village avec beaucoup de familles de réfugiés. Certains sont arrivés il y a près de dix ans. Nous vivons en harmonie.

Nous utilisons les mêmes points d'eau, les mêmes centres de santé. Nos enfants vont à la même l'école avec les Centrafricains.

C'est pour cela qu'il faut des projets qui tiennent compte de tout le monde. Qu'il n'y ait pas de discrimination dans les projets entre les réfugiés et les populations locales».

Dizatou Hamadou: «Nous sommes très contents de l'accueil»

réfugiée centrafricaine à Ndokayo

« Je suis au Cameroun depuis 20 ans. J'ai dix enfants. Ils sont tous mariés et habitent ici au Cameroun. C'est dans les moments difficiles que l'on connaît ses vrais amis.

Nous sommes très contents de l'accueil que les Camerounais nous ont réservé. Nous allons au champ. Nous faisons aussi du petit commerce et de l'élevage ».