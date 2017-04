Cameroun: Aéroport de Douala - La réhabilitation se poursuit

interview

La plate-forme internationale fait de nouveau l'objet de travaux depuis ce 10 avril, dans le cadre de sa modernisation.

«Il y a huit avions qui vont atterrir. L'aéroport est ouvert, on a réussi notre pari. » Dans les locaux des ADC (Aéroports du Cameroun) ce lundi matin, l'activité a pour témoins, divers organes de presse locaux, venus s'enquérir de la situation après l'annonce de perturbations dans les horaires. Occasion donc de voir des responsables évaluer ce premier jour de modification des activités pratiquement en temps réel. Sur le tarmac, alors qu'il est 12h30 mn, un Boeing 737 de la Camair-Co amorce sa manœuvre de décollage. D'autres aéronefs sont visibles, portant les couleurs de Kenya Airways, Ceiba International, Air Côte d'Ivoire, Asky, etc.

Ici et là, les réacteurs hurlent encore, parce que les atterrissages sont récents. Selon le programme de la phase de travaux en cours en effet, la piste est fermée dès 4h, pour n'être ouverte qu'à midi, heure locale. Visibles tout en bout de cette piste, les engins, camions-citernes et autres sont maintenant garés. « C'est leur base. Ils y ont replié après le travail du matin », explique le directeur de l'aéroport, Jacob Mbargaso. CT apprendra de différentes sources que ledit travail a commencé par le rabotage du bitume sur une épaisseur de six centimètres, au niveau de « la raquette de retournement des avions du seuil 30 ».

Le site, qui accueille donc la manœuvre des aéronefs arrivés en bout de piste (phase d'atterrissage), doit faire l'objet de soins particuliers. Selon Jacques Comberoosse, chargé de mission, assistant maître d'ouvrage, il était question d'y préparer « la mise en œuvre des enrobés ». L'autre partie des travaux a porté sur le marquage au sol (lire réaction du susnommé). « On a eu quand même du beau temps, ça nous a permis de bien avancer au niveau des travaux », explique Jacques Comberoosse. Le chargé de mission estime même que le chantier a pris « un petit peu d'avance » par rapport au programme arrêté. « Parce que, à la base, on avait prévu trois jours de rabotage et apparemment, vu les avancées qu'on a faites, ça ne devrait nous prendre que deux jours », argumente-t-il.

La suite des travaux prévoit qu'on s'attaque au problème du drainage des eaux de la piste. Sur le site, de nombreux regards se sont révélés bouchés. Ils n'ont visiblement pas été curés depuis des années... Les travaux en cours, et les modifications d'horaires subséquentes ont été divisés en deux phases : une qui court de ce lundi 10 au 17 avril prochain, prévoyant que tous les vols censés atterrir entre 4h du matin et midi soient décalés, et une autre, du 17 au 25 avril, au cours de laquelle la piste ne sera indisponible que de 4h à 8h du matin.

L'explication

Jacob Mbargaso: « Les travaux commencent à porter des fruits »

Directeur de l'aéroport international de Douala

Peut-on avoir le détail des travaux entamés ce lundi à l'aéroport international de Douala?

Il s'agit de la poursuite de la réhabilitation des chaussées aéronautiques, composante A du grand projet de réhabilitation de l'aéroport international de Douala proprement dit. Comme vous le savez, ce projet a deux composantes : la composante A, en train de s'achever, et la composante B, qui consistera à réhabiliter le terminal de l'aérogare passagers. Les travaux qui ont effectivement débuté ce lundi matin portent sur le renouvellement d'une partie de la piste que nous appelons généralement aire de retournement des avions, ou raquette de retournement. C'est une partie qui n'avait pas été exécutée lors des travaux de mars 2016, parce que les ingénieurs à ce moment n'avaient pas encore trouvé la bonne formulation pour la couche de bitume qu'il fallait poser à cet endroit.

A quoi devrait ressembler l'aéroport au terme de ces travaux?

Les aéroports internationaux du Cameroun, notamment Yaoundé-Nsimalen et Douala, sont engagés dans un processus de certification. Ces travaux vont simplement accompagner ce processus de certification. Il va être question de faire en sorte que l'aéroport international de Douala soit définitivement aux normes internationales en matière de sécurité de l'aviation civile. Vous avez sans doute appris, en septembre de l'année dernière, que le Cameroun a reçu le prix du président de l'Oaci [Organisation de l'aviation civile internationale, Ndlr], distinction décernée à notre pays pour l'amélioration du niveau de sécurité de ses aéroports.

La concurrence ne manque pas, venant des pays voisins. L'aéroport de Douala peut-il devenir le hub sous-régional que beaucoup espèrent ?

Vous faites bien d'aborder la question. Le ministre des Transports, dans son discours de présentation des vœux en début d'année, a effectivement rappelé que l'aéroport de Douala devait devenir le cœur de l'Afrique centrale en matière d'aviation civile. Donc, un hub central. Je peux vous dire aujourd'hui que la réhabilitation des infrastructures commence déjà à porter ses fruits. Nous avons des compagnies qui sont déjà venues visiter le site, des compagnies internationales « passagers » ou « cargo » [faisant dans le fret, Ndlr], qui sont très satisfaites des travaux, et souhaiteraient dans les prochains jours atterrir à l'aéroport international de Douala. Pour en revenir au prix dont je parlais, il a été décerné à 14 pays dans le monde, et le Cameroun était le seul pays en Afrique centrale à être distingué. Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour voir Douala devenir le hub de l'Afrique centrale.