Cameroun: Tity-Pagbe - L'étoile montante

L'histoire de Tity-P commence en 2010, lorsqu'il sort son premier album intitulé « Que ça fasse mal ». Depuis son enfance, le jeune homme a bercé sa famille et son entourage par sa voix. Et aujourd'hui, il veut laisser son empreinte sur le monde par sa musique.

Une reprise du titre des P-Square, et voilà les portes de la célébrité qui s'ouvrent pour Tity-Pagbe ou (Tity-P), de son vrai nom Pagbe Simon. Le morceau « Tchop my money » du duo nigérian, il l'a transformé en « Mange mon argent » en l'adaptant à sa sauce. Par la suite, le jeune rappeur et chanteur sort d'autres tubes : notamment « Bosso », « Tu veux déranger », pour ne citer que ceux-là.

