Cameroun: Bandjoun - Le centre de formation des métiers en gestation

Le ministre en charge de l'emploi et de la Formation professionnelle a posé la première pierre de cette structure jeudi dernier, en présence de l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibaut

Le ministre Zacharie Perevet se saisit d'une truelle et dépose du ciment mélangé avec du sable sur un parpaing. L'assistance applaudit. C'est le début de la construction du Centre de formation aux métiers non agricoles de Bandjoun, étalé sur 2000 m², qui prend ainsi corps.

Dans 15 mois, si le calendrier est respecté, le chantier sera livré et cette nouvelle structure pourra alors accueillir ses premiers apprenants.

Jeudi dernier, il y a avait foule à la place des fêtes de Bandjoun. Les fils et filles du département du Koung-Khi sont venus nombreux assister à l'événement, fruit de la coopération franco-camerounaise, dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D).

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), Zacharie Perevet avait à ses côtés, l'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibaut, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean Claude Mbwentchou, les autorités administratives dont le préfet du Koung-Khi, Antoinette Zongo et les forces vives du département.

En juin 2012 et décembre 2014, le Minefop a bénéficié de 16,375 milliards de F pour la construction de quatre centres de formation aux métiers non agricoles localisés à Bandjoun, Ebebda, Maroua et Ndop, et la mise en place de deux centres de formation aux métiers spécialisés à Douala et Edéa.

L'objectif de ces CFM, précise Philippe Ngathe Kom, coordonnateur du programme C2D FP, est de développer et diversifier l'économie des zones rurales, ainsi que l'accès des jeunes à l'emploi en améliorant l'offre de formation professionnelle en faveur des métiers non agricoles, en concertation étroite avec les acteurs économiques.

Selon Gilles Thibaut, ce C2D vise à accompagner le Minefop dans le développement d'une offre de formation plus attractive et professionnalisante, définie selon les besoins du travail, afin de faciliter une meilleure insertion des jeunes diplômés.

Aussi plaide-t-il pour un dialogue permanent entre le Minefop et les collectivités locales, les élites et les entrepreneurs locaux, afin que soit relevé le défi d'offrir de véritables opportunités de développement et d'emploi aux jeunes.

Pour Zacharie Perevet, les grands chantiers en cours au Cameroun auront besoin d'une main d'œuvre hautement qualifiée et capable de conduire le pays vers l'émergence à l'horizon 2035.