Cameroun: Développement rural - Neuf milliards pour la petite production

Les avocats anglophones, en grève depuis 6 mois et à l'origine de la grave crise socio-politique qui… Plus »

En outre, les actions du projet visent une implémentation progressive et sont focalisées autour de la production, la transformation et la commercialisation d'aliments de haute qualité sur fond d'exploitation durable des ressources naturelles.

Dans la pratique, il s'agira de « former les petits producteurs, d'améliorer leurs conditions de travail, de commercialisation de leurs produits et de donner un appui aux institutions concernées », souligne Dr Petra Wagner, directrice résidente de la GIZ au Cameroun.

Les travaux y relatifs ont pris la forme d'échanges entre les différentes parties prenantes sur les résultats de leurs missions respectives. Ces échanges vont permettre d'étoffer et d'amender la proposition des consultants qui sera soumise aux gouvernements allemand et camerounais.

Plus de 6,5 milliards de F ont été alloués au Projet d'appui au développement rural (PADER) à titre exceptionnel par la République fédérale d'Allemagne à travers le GIZ, son organisme de coopération. Le montant global du projet s'élève désormais à plus de 9 milliards de F. L'atelier qui s'est tenu vendredi dernier avait pour objectif la planification de la gestion de cette enveloppe.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.