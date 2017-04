Cameroun: Moukandjo et Kameni brillent

Les avocats anglophones, en grève depuis 6 mois et à l'origine de la grave crise socio-politique qui… Plus »

L'équipe affiche d'ailleurs un bilan de deux défaites et deux nuls. Le Camerounais, qui a rejoint le club pour 7 millions d'euros annuels (plus de 4,5 milliards F), a été remplacé à la 75e min lors de la défaite de son club, 1-0, face à Beijing Guoan.

Début de saison plus que difficile pour Christian Bassogog en Chine, toujours en quête de repères. Le meilleur joueur de la CAN 2017 n'a pas trouvé le chemin des filets après quatre journées avec Henan Jianye.

Et face aux performances inquiétantes de la défense lyonnaise ces dernières semaines, le Camerounais pourrait, de l'avis de certains supporters, constituer une alternative crédible. Mais ce sera à Bruno Genesio, le coach, d'en décider. Toujours pas de but pour Bassogog.

En Turquie, plusieurs Camerounais se sont également illustrés durant le week-end écoulé. Samuel Eto'o continue d'entretenir l'espoir de maintien en élite d'Antalyaspor avec ce match nul arraché sur la pelouse de Genclerbirligi grâce à son but (1-1). Son 11e but cette saison.

