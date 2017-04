Algérie: La sécurité et la stabilité du pays, une ligne rouge à ne pas franchir

Il a appelé, en outre, à accorder de l'attention aux franges vulnérables de la société à travers le soutien des prix des produits de large consommation et l'accompagnement des jeunes pour la création de petites et moyennes entreprises ainsi que la création de nouveaux postes d'emploi au profit de cette catégorie. Amar Ghoul a, par ailleurs, mis en exergue "l'importance que le programme de TAJ accorde aux secteurs de la santé, de l'habitat et de l'éducation", estimant que ce programme, qu'il a qualifié d'"ambitieux", ne peut être concrétisé qu'à travers l'"élection de députés compétents et intègres".

M. Ghoul a également abordé le programme électoral de son parti qui vise, selon lui, "à opérer une complémentarité entre les secteurs de l'agriculture, l'industrie, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que la formation et l'enseignement professionnels".

Le président de TAJ a salué, à l'occasion, les efforts considérables et les sacrifices consentis par l'Armée populaire nationale (ANP) et les différents corps de sécurité pour protéger la sécurité du pays.

