Ile Maurice: PNQ - «The minister Wong is misleading the house», dit Duval

Le plan Marshall for Poverty Alleviation a aussi été évoqué. Xavier-Luc Duval a voulu savoir pourquoi le plan n'a pas encore été publié. Ce à quoi Alain Wong a répondu qu'il sera présenté au Parlement dès que le Premier ministre Pravind Jugnauth donnera son accord. Et d'ajouter que 8 214 familles ont bénéficié du «monthly subsistence allowance» pour un coût total de Rs 50 270 000.

Alain Wong devait aussi faire ressortir que la NHDC a construit 1200 maisons depuis 2015 et qu'elles mesurent 60 mètres carrés. Le leader de l'opposition devait soutenir que ces maisons mesurent, en fait, 50 mètres carrés et qu'Alain Wong «is misleading the house».

Alain Wong devait déclarer qu'aucun déboursement n'a été effectué depuis le CSR Fund comme «the guidelines are not ready». Un communiqué sera émis dans ce sens bientôt, selon le ministre. Celui-ci a indiqué qu'en février 2017, la Mauritius Revenue Authority (MRA) a transféré Rs 13 millions au CSR Fund alors que jusqu'au 13 mars 2017, Rs 407 millions ont été transférées à la fondation.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.