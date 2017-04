Ile Maurice: Economie bleue - La durabilité de l'environnement au cœur des discussions

La deuxième conférence ministérielle de l'économie de l'IORA qui se tiendra du 9 au 10 mai 2017 à Jakarta en Indonésie sera aussi discutée. Cette conférence réunira avec 56 délégués de 16 États membres et partenaires de dialogue comme le Japon et la Chine.

L'ambassadeur K.V Bhagirath, secrétaire général de l'IORA, l'ambassadeur Rachmat Budiman, président principal du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie (et président de l'IORA) et le professeur Narnia Bohler-Muller, directeur exécutif de HSRC sont aussi présents lors de cet atelier.

Prem Koonjoo, ministre de la ministre de l'Economie océanique, des ressources marines et des pêches, qui était présent, lundi 10 avril lors du lancement a rappelé l'importance de ce secteur qui «offrira d'importantes opportunités pour la croissance économique. L'IORA est un forum important pour discuter de la durabilité de l'océan Indien en ce qui concerne le changement climatique et la pollution terrestre».

Cet atelier est organisé en collaboration avec le Conseil de recherches en sciences humaines (HSRC) et le Département des relations internationales et de la coopération (DIRCO), République d'Afrique du Sud.

«La durabilité de l'environnement et l'économie bleue dans la région de l'océan Indien.» C'est le thème choisi pour le troisième atelier sur l'économie bleue qui se tient actuellement à l'hôtel Le Méridien à Pointe-aux-Piments et qui est accueillie par l'Indian Ocean Rim Association (IORA).

