Ile Maurice: Maneesh Gobin - «Le leader de l'opposition fait de la politique sur le dos des pauvres»

Le Chief Whip a expliqué que c'est une agence qui s'occupe de la construction des maisons de la National Housing Development Company (NHDC). Selon ses dires, le gouvernement a investi Rs 2,2 milliards pour les trois prochaines années dans ce secteur. «Le Poverty Alleviation Programme passe aussi par l'éducation et cela ne concerne pas que la NEF. Certaines familles touchant même Rs 20 000 bénéficient des maisons. Des enfants de 15 ans bénéficient de pensions maintenant. Les victimes d'incendie ont une allocation de Rs 5 000 par mois pendant six mois. Même les funeral grants ont augmenté.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.