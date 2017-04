Afrique: Conférence panafricaine de la Croix rouge - Abidjan abrite depuis hier la 9e édition

[11-04-2017. 11h00] Selon la Première dame, Dominique Ouattara, l'idéal de la Croix rouge et son engagement en faveur des personnes vulnérables se rejoignent.

Le lundi 10 avril, les 54 Sociétés nationales de la Croix rouge et du Croissant rouge, les responsables de la Fédération internationale des sociétés de cette structure humanitaire, en compagnie de la Première dame Dominique Ouattara et du vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan ont pris part à l'ouverture de la 9e Conférence panafricaine de la Croix rouge et du Croissant rouge, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Selon la présidente nationale, Souaré Koné Karidjata, cette rencontre permettra de réfléchir ensemble sur les priorités humanitaires actuelles du continent, afin de déterminer l'orientation des efforts du mouvement international. « Le thème central de cette conférence (Investir en Afrique), nous invite, plus précisément, à une série d'investissements dans les ressources humaines locales et la gouvernance; en d'autres termes c'est en particulier à travers le renforcement de leurs capacités institutionnelles, ainsi que leurs compétences que les 54 sociétés pourront consolider leur rôle d'auxiliaires des pouvoirs publics et d'acteurs de la société civile, dans le domaine humanitaire ».

En effet, l'engagement de la présidente Côte d'Ivoire de cette institution humanitaire est justifié. Car, soutient le président mondial de la Croix rouge Taderu Konoe, la capacité d'intervenir et de donner aux communautés les moyens d'agir, est gravement limitée par l'insécurité, etc. D'autant plus que de nombreux volontaires qui essayaient de sauver des vies ont eux-mêmes perdu la leur. Il soutient toutefois que son mouvement dispose d'excellents outils de diplomatie humanitaire pour promouvoir l'intégration sociale, la paix et la sécurité. « Nous ne devons pas gâcher les occasions que nous avons d'améliorer la façon dont nous travaillons ensemble. Nous en avons le devoir envers nous-mêmes et à l'égard de nos partenaires et investisseurs, et surtout des personnes vulnérables au nom desquelles nous agissons et nous parlons ».

Selon la Première dame, Dominique Ouattara, l'idéal de la Croix rouge et son engagement en faveur des personnes vulnérables se rejoignent. « La Fondation Children of Africa que j'ai créée il y a bientôt 20 ans, m'a été inspirée par Marc Gentilini, président de la Croix rouge française en 1998 », explique-t-elle. Avant de remercier les différentes sociétés nationales pour leur engagement dans la lutte contre la souffrance humanitaire. Car, « c'est en mobilisant toutes nos ressources et nos énergies dans un partenariat solide, que nous parviendrons à construire une Afrique plus forte et plus autonome », souligne Mme Dominique Ouattara.

Pour le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, la Côte d'Ivoire se sent honorer de pouvoir figurer dans les annales de l'histoire du plus grand mouvement humanitaire. « C'est pour notre pays un défi à relever et je n'ai aucun doute qu'ensemble avec vos partenaires ivoiriens, vous le relèverez et qu'au terme de vos travaux, vous aboutirez à d'excellentes résolutions pour nos populations », s'est-il adressé au comité national, qui est le commissaire de cette 9e Conférence panafricaine.