Burkina Faso: Abdoul Karim Sango - « La situation sociale ne se prête pas à une manifestation à caractère public »

Juriste et enseignant permanent de droit public à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) de Ouagadougou, l'homme ne passe pas par quatre chemins pour dire ses vérités. Et il n'a pas dérogé à la règle lorsque nous l'avons rencontré le 6 avril dernier, à son bureau à l'ENAM.

De l'organisation du meeting d'interpellation et de protestation par le Chef de file de l'opposition politique (CFOP), le 29 avril prochain, aux tournées de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation (CODER) en passant par le verdict du Conseil d'Etat qui met fin au litige qui opposait l'UPC à la CENI, Abdoul Karim Sango n'a aucunement fait dans la langue de bois.

Bien au contraire, il a apporté des éléments de réponse à toutes nos questions. Cet ancien commissaire de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) estime que le verdict du Conseil d'Etat crée un précédent dangereux.

Quant à la morosité économique que vit le pays, ce citoyen actif comme il se fait appeler, trouve qu'elle est due à plusieurs facteurs dont cette chasse faite à certains hommes d'affaires et la récession économique au plan mondial. Lisez plutôt.

Que devient Abdoul Karim Sango après sa démission du PAREN: homme politique ou activiste de la société civile ?

Abdoul Karim Sango: Sango, après sa démission du PAREN, continue de mener des activités à caractère citoyen, étant entendu que le sens que j'accorde à l'action politique ne s'analyse pas nécessairement comme étant l'action partisane. On sait très bien que depuis Aristote, la politique est définie comme étant le fait de s'intéresser aux affaires de la cité.

Et monsieur Sango milite pour ce que j'appelle une citoyenneté active, qui transcende les partis politiques. D'ailleurs, quand on regarde l'évolution actuelle du monde, les peuples commencent à ne plus se satisfaire du format des partis politiques.

De plus en plus, les peuples commencent à faire confiance à des citoyens qui ont un engagement désintéressé, un engagement objectif, étant entendu que le bien commun ne peut pas s'analyser purement et simplement dans un cadre partisan. Les partis contribuent de plus en plus à une sorte de fracturation des sociétés.

La crise des partis politiques est d'autant plus pertinente aujourd'hui qu'ils ont eu leurs heures de gloire, à un moment où le combat idéologique avait encore un sens. Aujourd'hui, le courant idéologique pour lequel je milite, se trouve rarement dans les partis politiques.

C'est lequel ?

Je l'appellerai le pragmatisme. Les peuples ont des problèmes et on ne peut pas les régler à travers des idéologies parce qu'elles ont historiquement montré leurs limites. L'idéologie communiste a montré ses limites, l'idéologie capitaliste est en train de présenter aussi ses limites. Elle est en train de présenter sa face hideuse.

Donc, derrière les partis politiques, on voit des groupes d'intérêts. Que ce soit ici ou en Occident, les citoyens ont le sentiment que les partis politiques prennent en otage la vie de la société.

Donc, monsieur Sango inscrit le sens de son action politique dans ce cadre parce que je mène des actions politiques, mais c'est beaucoup plus dans le sens de ce que j'appellerai la citoyenneté active. Car, sans une citoyenneté active, il est difficile d'apporter des réponses satisfaisantes aux préoccupations des populations.

Donc, en clair, Sango est plus un activiste qu'un homme politique?

Activiste, non, parce que le terme activiste a une connotation péjorative. Monsieur Sango ne fait pas de l'agitation. Monsieur Sango essaie, dans sa modeste position, de mener une réflexion, de questionner la vie politique, la vie économique, la vie sociale. Monsieur Sango est plutôt un citoyen actif.

Le Conseil d'Etat vient de débouter l'UPC qui avait introduit un recours contre l'arrêté de la CENI qui ouvrait les municipales partielles du 28 mai prochain à tous les partis politiques dans les localités de Bouroum-Bouroum, Béguedo et Zogoré. Quel commentaire cela vous inspire-t-il ?

Dans un Etat de droit, chaque institution a son rôle et nous devons travailler à faire admettre cela dans l'esprit du citoyen. La Justice, bonne ou mauvaise, est l'institution qui a le dernier mot lorsqu'il y a des litiges.

Donc, de ce point de vue, j'invite tous les acteurs politiques et sociaux, à se conformer à la décision rendue par le Conseil d'Etat. Mais en tant que juriste, enseignant chercheur, mon rôle aussi, c'est de critiquer les décisions de justice.

« La décision du Conseil d'Etat consacre un précédent dangereux »

Cette décision du Conseil d'Etat, pour être honnête, pose deux problèmes véritables. Le premier et qui est le plus grave, c'est qu'au plan politique, cette décision du Conseil d'Etat consacre un précédent dangereux. Mais avant de le démontrer, il faut d'abord distinguer les choses.

La situation à Bouroum-Bouroum est distincte de la situation à Zogoré et également différente de la situation à Béguédo. Dans cette dernière commune, il n'y a pas eu de contentieux concernant la participation.

C'était plutôt un contentieux de listes et la commission électorale l'avait réglé de façon consensuelle avec les citoyens de Béguédo, selon les informations qui me sont parvenues. Ils se sont entendus sur le fichier de 2015. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau.

A Zogoré, il y avait juste un problème à l'intérieur d'un parti politique. En fait, il s'agissait d'une contestation de listes au sein du MPP (ndlr : parti au pouvoir). Il y avait un groupe d'individus au sein de ce parti, qui empêchait que les listes officielles du parti puissent être validées. Et le Conseil d'Etat a rendu une décision pour dire de réceptionner ces listes.

Donc, de ce point de vue aussi, il n'y avait aucun problème. Là où le bât blesse véritablement à mon sens, c'est à Bouroum-Bouroum. Parce que là-bas, il y avait deux partis en compétition en 2016: l'UPC et le MPP.

Et le premier parti cité avait attaqué les listes du second qui avaient été d'abord invalidées par le Tribunal administratif dont la décision avait été confirmée plus tard par le Conseil d'Etat, puisqu'un appel avait été fait. Si l'élection avait lieu en 2016, seule l'UPC devrait prendre part à la compétition.

Mais un groupe d'individus, instrumentalisés certainement comme cela se fait sous nos cieux par des acteurs politiques tapis dans l'ombre, a décidé que sans les listes du MPP, l'élection ne devrait pas se tenir.

Pour la petite histoire, en tant que commissaire à l'époque à la CENI, lorsque cette question avait été soumise à l'équipe de l'ancien président de cette structure, Me Barthélémy Kéré, j'avais, à titre personnel, dit qu'un Etat ne devrait pas céder aux désidératas de quelques individus.

Car, en droit constitutionnel, on dit que seul l'Etat a le monopole de la violence. Il n'appartient pas à des individus d'empêcher qu'une élection se tienne. J'ai dit que cela constituerait un précédent dangereux. Bref, l'élection n'a pas pu se tenir.

Mais, en réalité, et pour l'histoire, nous étions convenus qu'après l'organisation générale des élections, on réorganiserait les élections dans ces localités, conformément aux décisions de justice mais en déployant plus d'agents de sécurité pour assurer le bon déroulement du scrutin. Mais cela n'a pas pu être fait.

La nouvelle CENI a donc hérité de ce problème et s'est retrouvée face à un vide juridique au regard du Code électoral, parce que la loi ne pouvait pas prévoir cette situation. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est un cas de force majeure, une catastrophe. Dans ce cas de figure, on réorganise la compétition entre ceux qui étaient habilités à y prendre part.

Or, dans la décision qu'il vient de rendre, le Conseil d'Etat viole d'une certaine manière son propre avis. Puisque dans l'avis qu'il a rendu dans cette affaire, il y a deux considérants majeurs.

Le plus important considérant, avis qui a été demandé par le gouvernement, c'est que le Conseil d'Etat dit que là où il y a des décisions de justice, il faut s'en tenir à ces décisions de justice.

Autrement dit, à Bouroum-Bouroum, il faut s'en tenir aux décisions de justice déjà rendues. Mais le Conseil d'Etat ne s'est pas limité là.

Il a énoncé un autre considérant opportuniste, puisqu'il dit que si une élection est susceptible d'entraîner des troubles, le gouvernement doit se donner les moyens pour préserver la paix sociale. Mais cela peut être entendu de deux manières. La première manière, c'est que l'Etat assure la sécurité effective du scrutin entre les partis habilités.

La deuxième interprétation que l'on peut faire, c'est que le gouvernement essaie de voir si la solution, c'est de remettre tout le monde dans le jeu, pour qu'il prenne cette option. Sauf que cette option viole le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs.

Car, il n'appartient pas à une autorité gouvernementale ou administrative de contourner une décision de justice. Autrement dit, le Conseil d'Etat n'a pas rendu un avis clair. Il a créé plus d'ambiguïté.

Donc, comprenez que la Commission électorale dont les membres sont nouveaux, se trouve embarrassée face à cette situation. Donc, premier problème, ce précédent rend inutiles les décisions de justice.

Au plan politique, le danger, c'est que demain, tout quidam qui voit que le processus électoral ne lui est pas profitable en termes de présentation de candidatures, peut prendre des mesures pour empêcher que l'élection se tienne.

Et à ce moment, cela crée une culture d'incivisme. Or, il est temps que dans ce pays, l'on comprenne que l'anarchie ne peut que profiter qu'à une minorité et non à la masse. Force doit rester, dans toutes les situations, à la loi.

Ceci étant dit, ce n'est pas la première fois, dans l'histoire des peuples, qu'une décision de justice heurte le sentiment d'une partie de la population.

Mais, nous devons, chaque fois qu'un juge rend une décision, nous en tenir à celle-ci pour préserver la paix sociale. Car, l'avènement d'une justice compétente, indépendante, est un combat de longue haleine.

Nous avons déjà gagné, dans les textes, le combat de l'indépendance de la justice. Mais, il faut faire attention. Donner l'indépendance à des juges incompétents, corrompus et peu audacieux, est une grave menace pour la paix sociale.

Et de ce point de vue, les juges gagneraient à se ressaisir car, le peuple ne va pas consentir tout ce sacrifice du point de vue de leur statut, des avantages financiers et matériels, etc., pour qu'ils utilisent l'indépendance qu'on leur a donnée pour leurs besoins personnels. Ils risquent, à ce moment, comme l'a dit une activiste, sans la soutenir, de subir les foudres du peuple le jour où il se sentira trahi.

Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a dit qu'il n'y aurait pas de subvention spéciale aux partis politiques pour ces municipales partielles. Comment y réagissez-vous ?

D'abord, je pense qu'il y a lieu de repenser sérieusement la question de la subvention que l'Etat accorde aux partis politiques. Il faut une réglementation plus sérieuse.

« Les partis politiques sont devenus un fonds de commerce pour des escrocs politiques »

Car, les partis politiques sont devenus un fonds de commerce pour des escrocs politiques. Et ce n'est pas le récent rapport sur le financement des partis politiques qui me contredira.

Donc, il y a déjà un problème global à ce niveau. De ce point de vue, ma proposition serait qu'à l'avenir, l'Etat ne préfinance pas les candidatures des partis politiques. Vous voulez être des candidats?

Allez aux élections et battez-vous. La loi fixe un seuil de suffrage qu'on peut même mettre à 1%, 2%, 3%, si c'est une élection à caractère national. Si vous obtenez ce pourcentage, on évalue de façon raisonnable les dépenses qui peuvent être effectuées au cours d'une campagne.

Donc, du même coup, la loi fixe un plafond des dépenses. Vous venez après le scrutin justifier vos dépenses. Donc, le financement que je propose doit être désormais un financement a posteriori.

Pour ces élections partielles, je conviens avec le MATD que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une élection à caractère général, l'Etat ne puisse pas prévoir une ligne de crédit pour cela. C'est vrai qu'on est habitué aux lois rectificatives de finances.

Ce qui, à mon sens, n'est pas une bonne manière pour gérer les finances de l'Etat. Un pays sérieux ne doit pas modifier tout le temps sa loi de finances. La loi de finances doit être un instrument sérieux de planification sur le temps et l'espace.

D'ailleurs, dans la commission constitutionnelle, j'avais proposé qu'on limite les lois rectificatives de finances à deux, de sorte que le législateur et le gouvernement puissent, au moment où ils élaborent le budget de l'Etat, se mettre au sérieux pour faire ce travail. Mais je me demande si dans le budget 2017, il y avait une ligne prévue pour la reprise des élections.

Dans tous les cas de figure, il me semble que pour une reprise partielle comme celle-ci qui coûte déjà pas mal d'argent au gouvernement, ce n'est pas nécessaire d'allouer une subvention aux partis politiques, surtout que c'est une élection à caractère local, qui ne requiert pas de grosses dépenses pour les candidats. D'ailleurs, c'est très bien ainsi.

Cela poussera les acteurs politiques à se discipliner. L'Etat ne peut pas être là à organiser des élections tout le temps.

Même si la modification du Code général des collectivités territoriales peut poser problème avec ce qu'on appelle en droit le principe de la libre administration des collectivités territoriales, l'idée de dire que les dysfonctionnements, les blocages doivent conduire à la délégation spéciale, est une bonne chose.

En tout cas, moi j'applaudis cela des dix doigts. Donc, je ne suis pas favorable à cette subvention qu'on accorde aux partis politiques.

Que pensez-vous de la démarche de la CODER qui mène un plaidoyer pour la réconciliation nationale ?

Deux choses : personne, en tout cas aucun Africain, ne peut être contre la réconciliation nationale qui consiste à apaiser les cœurs. Mais personnellement, j'ai deux réserves à formuler dans la démarche de la CODER. Première réserve, je ne sens pas un repenti sincère dans la démarche de ces gens-là.

Jusque-là, les gens de l'ex-majorité, ceux à cause de qui l'insurrection a eu lieu, se posent plutôt en victimes alors que de mon point de vue, ce sont eux les bourreaux.

Il faut quand même un peu de décence, surtout que sur le plan judiciaire, rien n'a été fait pour situer les responsabilités. Je sens une sorte d'arrogance qui me révolte moi, parce que j'aurais pu, les 30 et 31 octobre 2014, perdre la vie en raison de l'entêtement bovin de quelques individus, pour paraphraser le Pr Laurent Bado.

Je sens une forme de démarche opportuniste qui n'est pas conciliable avec l'idée de réconciliation nationale. Il faut que les partis de l'ex-majorité qui ont été chassés par l'insurrection admettent qu'ils étaient allés trop loin dans leur démarche. C'est vrai qu'ils ont été des victimes d'une certaine façon à travers la destruction de leurs biens, etc., mais ils n'ont perdu que des biens matériels.

Ils peuvent toujours les retrouver si Dieu leur prête longue vie. Mais et ceux qui ont perdu la vie, qui ont été blessés, qui ont perdu l'usage d'un bras, d'un pied, etc.?

Pour ces personnes-là, il faut quand même beaucoup d'humilité. Même le bon Dieu ne nous pardonne pas quand il n' y a pas un repenti sincère. L'avantage d'un repenti, c'est que l'individu est prêt à ne plus reprendre les mêmes actes. Alors que ces gens-là sont plus préoccupés à reprendre le jeu politique dans leurs mains.

Le MPP a certes ses limites, mais de là à penser qu'il faut passer tous ces morts par pertes et profits, alors que les blessures sont encore fraiches dans les mémoires, il y a un véritable problème. Dans tous les cas, et historiquement, cela n'a jamais marché.

Mais la CODER n'est pas contre la justice ?

C'est un jeu de mots, parce que pour la plupart d'entre eux, si la justice s'applique, on les enverra tous à la MACO (Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou), soit pour crime économique, soit pour crime politique.

Et c'est cela qui me fait dire qu'il y a un problème de repenti sincère. Mon sentiment est que devant l'incompétence du pouvoir à gérer les problèmes des Burkinabè, ils pensent que s'ils obtiennent la réconciliation nationale, ils peuvent revenir aux affaires parce que nos populations n'ont pas une forte capacité d'analyse des phénomènes politiques.

En fait, ils sont dans une logique de temps. Il y a tout un plan plus subtile qui est caché derrière tout cela. C'est dire que le message qui a été donné pendant l'insurrection par la population, n'a pas été bien compris. Ce n'est pas seulement par les partis de l'ex-majorité mais c'est aussi par les partis qui sont actuellement au pouvoir, y compris ceux de l'opposition.

Lorsqu'on regarde la façon dont le débat politique est conduit aujourd'hui dans ce pays, on se rend compte qu'on a oublié le Burkina.

Chaque groupe, chaque clan, pense que la faiblesse de l'Etat peut lui profiter. Or, le Burkina est un pays qui est suffisamment déchiré et l'intelligence veut que nous nous donnions la main, au-delà des chapelles politiques pour, dans un premier temps, asseoir un Etat fort et stable.

« Les 27 ans de stabilité n'ont servi à rien »

Vous prenez l'Etat dans son état actuel, avec le terrorisme, l'incivisme, les mouvements sociaux, vous ne ferez rien, qui que vous soyez. Cela, parce que tout ce qui arrive, est la conséquence de ce qui a été fait pendant les 27 ans de règne du régime déchu.

Les 27 ans de stabilité n'ont servi à rien, sauf à permettre à des individus de s'enrichir impunément. Une seule main, fût-elle la plus habile, ne peut pas régler cela. Aujourd'hui, si vous faites de l'opposition sérieuse, vous déstabiliserez le régime parce qu'il est très fragile.

Pourquoi cela ?

Parce qu'il est balloté de toutes parts. Mais, c'est une illusion de croire qu'en venant, vous pourrez vous en sortir vous-mêmes. L'intelligence qu'il nous faut, c'est de savoir qu'au-delà des chapelles politiques, il faut que nous réparions les torts que nous avons faits à notre peuple, surtout que les principaux acteurs sont là.

Il faut que nous créions un Etat stable, réconcilié avec son peuple, que l'on crée la culture de l'amour de la patrie, du travail, parce que sans cela, l'histoire va se répéter de façon dramatique.

Le CFOP prévoit un meeting d'interpellation et de protestation le 29 avril prochain. Qu'en pensez-vous ?

Le CFOP est dans son rôle. Mais, il me semble que le pouvoir et le CFOP doivent trouver d'autres moyens pour régler les contradictions actuelles de notre Etat.

Il me semble que cette manifestation peut davantage dégrader la situation sociale, politique et économique. Il me semble que nous n'avons pas encore épuisé les ressorts du dialogue.

« Le pouvoir actuel a un problème, du fait qu'il est issu de l'ancien système »

Nous avons une chance extraordinaire, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais il faut admettre que le président du Faso reste quelqu'un de pondéré, ouvert au dialogue. Le Chef de file de l'opposition est aussi quelqu'un de pondéré, un républicain.

Il ne faut donc pas que les ambitions politiques nous poussent à plonger le pays dans une situation où personne ne va s'en sortir. La situation sociale ne se prête pas à une manifestation à caractère public. La situation économique, sécuritaire, ne s'y prête pas non plus.

Evidemment, le gouvernement actuel présente beaucoup de limites sur tous les plans. Le plus grave, c'est qu'on ne voit rien venir. Il faut que le gouvernement accepte de dialoguer avec l'opposition qui reprend aussi les revendications des populations pour savoir ses motivations réelles.

Est-ce que cette manifestation ne va pas encore fragiliser le tissu social ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres moyens, etc. ?

Si l'opposition estime que le gouvernement est incompétent, la Constitution permet d'introduire une motion de censure contre celui-ci. Il faut épuiser tous ces mécanismes juridiques qui permettent de préserver la paix sociale.

Car, l'ennemi intérieur est moins dangereux que l'ennemi extérieur qui, lui, est tapi dans l'ombre pour profiter de la moindre zizanie pour déstabiliser. Je souhaite que l'opposition et le pouvoir, comme dans une république normale, se retrouvent autour d'une table pour élaborer un certain nombre de plans.

C'est vrai qu'il appartient au pouvoir d'apporter des réponses, mais il appartient aussi à l'opposition de le pousser à faire cela et ce n'est pas seulement à travers des grandes manifestations. Beaucoup de Burkinabè sont encore restés dans l'esprit de l'insurrection, surtout les jeunes.

Mais ils seront les plus grands perdants s'ils n'y prennent garde. J'ai coutume de dire que celui qui meurt pour un homme politique, meurt comme un chien ! Regardez nos martyrs ! Qui parle d'eux ? Nous avons fait l'insurrection, mais les valeurs pour lesquelles nous nous sommes battus, ont été trahies déjà sous la Transition : détournements, gabegie, etc.

Certes, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'éléments positifs, mais ça devrait être la rupture. Il y a eu certes des élections, un nouveau pouvoir, mais quand on écoute les gens, y compris moi-même, le sentiment qui se dégage, c'est que fondamentalement, on reprend les mêmes tares. Cela veut dire qu'il y a un problème profond dans notre société, qu'une seule main ne peut pas régler.

Il y a une quête de valeurs, de repères. Mais c'est la responsabilité des hommes politiques. Le pouvoir actuel a un problème, du fait qu'il est issu de l'ancien système. A chaque fois, on lui rappelle qu'il est de l'ancien système et cela ne peut que le fragiliser davantage.

Cela fait que même pour agir, il peut avoir un peu peur. Autant de paramètres qu'il ne faut pas ignorer. Mais que voulez-vous, ce sont nos anciens camarades avec lesquels nous avons chassé l'ancien régime.

Je dis nos camarades parce qu'à l'époque, j'étais un militant actif de l'opposition et je continue d'être un militant actif, mais de la société civile citoyenne. En tout cas, il me semble que tout ce qui peut contribuer à créer des troubles, à diviser davantage notre peuple, il faut l'éviter.

J'invite donc les coutumiers, les notabilités, les religieux, toutes les personnes-ressources qui peuvent avoir de l'autorité morale sur le gouvernement et l'opposition, à leur dire que le droit permet de manifester certes, mais qu'ils doivent faire attention. Est- ce le bon moment ?

Quelle explication politique peut-on donner à la morosité économique du Burkina ?

La morosité économique s'explique par plusieurs facteurs. Elle s'explique par ce que j'appelle les hésitations du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir actuel ne rassure pas. Et comme il ne rassure pas, cela crée beaucoup de troubles.

Comme on le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Les Burkinabè sont dans une psychologie que je décris de la façon suivante : quand ils se réveillent, ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc, du coup, même ceux qui ont l'argent, préfèrent le garder.

Le deuxième élément, c'est qu'avec l'insurrection, beaucoup d'entreprises ont perdu leurs biens. Certes, des efforts ont été faits, mais la dette intérieure de l'Etat, qu'elle soit régulière ou irrégulière, reste en partie non épongée.

Le troisième élément que je trouve d'ailleurs complètement absurde, c'est cette chasse qui est faite à certains anciens hommes d'affaires dits de l'ancien pouvoir. Mais soyons sérieux ! Quel homme d'affaires pouvait-il au Burkina créer son affaire sans être proche de l'ancien régime ? Le seul qui a essayé cela a dû traverser la frontière pour aller au Ghana.

Son hôtel a été fermé. (NDLR, il fait allusion à Rayi's). D'abord, il faut savoir que les hommes d'affaires ne sont avec personne. En réalité, ils sont avec leurs affaires. Et comme les systèmes économiques africains sont des systèmes où la transparence n'est pas la règle, les opérateurs économiques ne peuvent que s'adosser à des gens du pouvoir.

Même si un homme d'affaires a été l'ami de François Compaoré ou de je ne sais qui encore, ce sont des Burkinabè que son entreprise emploie, des taxes qu'elle paie à l'Etat, de l'expertise qu'elle peut vendre à l'extérieur.

Donc, en tant qu'Etat responsable, le pouvoir actuel doit se préoccuper simplement du respect, par ce monsieur, des règles qu'impose le nouvel environnement. Certains hommes d'affaires sont en train de délocaliser leurs affaires à l'étranger.

Et quand vos propres fils vont à l'étranger, pensez-vous que ce sont les étrangers qui viendront chez vous?

En plus de ces facteurs, il y a la récession dite économique au plan mondial, même si paradoxalement, il y a des individus qui sont super-riches, à cause des tares du système capitaliste. Un système que je trouve immoral et amoral.

C'est pourquoi d'ailleurs, je suis favorable au pragmatisme. Donc, sans être un économiste, les facteurs suscités expliquent la morosité économique du pays.

C'est pour cela qu'il faut se donner la main pour que les gens qui ont l'argent investissent en espérant que le pays restera stable sur une période de 5, 10 voire 20 ans, pour qu'ils puissent rentabiliser leurs investissements.

Concrètement, quelles solutions proposez-vous ?

Au plan politique, les acteurs doivent aller au-delà de leurs intérêts personnels. Il y a un temps pour les élections, un temps pour travailler à la bonne marche de l'Etat. Ce qu'il nous faut dans ce pays, c'est un sursaut républicain.

« Je propose un gouvernement d'union nationale »

Généralement, il y a bagarre parce que chacun veut manger plus que l'autre. Il faut qu'on sorte rapidement de ce schéma. Il faut que l'opposition et le pouvoir travaillent en bonne intelligence. Moi je propose un gouvernement d'union nationale, sur la base d'un programme minimal commun de gouvernance.

Que le pouvoir comprenne que l'opposition d'aujourd'hui, est le pouvoir de demain et que le pouvoir d'aujourd'hui est l'opposition de demain. Il faut qu'il y ait des ponts entre eux, comme cela se fait dans les grandes nations pendant les grandes crises et notre pays est face à une grave crise.

Les petits complots qui se tissent çà et là, ne peuvent que créer le chaos et ceux qui croient qu'ils peuvent se sortir d'une telle situation, se trompent.

Au plan économique, il faut que l'Etat trouve les moyens pour rembourser ceux à qui il doit de l'argent. Car, si on paie la dette intérieure, cela donnera un coup de fouet à l'économie nationale.

Au plan social, le président du Faso doit avoir un dialogue direct avec les syndicats, car certains ministres ont montré leurs limites. Les règlements sectoriels créent plus d'injustices. Car, au sein de l'Etat, aucun fonctionnaire n'est plus important qu'un autre.

On ne peut pas tolérer, dans un Etat responsable, autant de disparités dans le traitement des fonctionnaires. Sinon, l'Etat ne recruterait pas des fonctionnaires dans tous les maillons.

Il faut qu'il y ait un dialogue entre la première autorité de ce pays et l'ensemble des syndicats sur ce qui est faisable à court, moyen et long terme. Cela pourrait donner un souffle nouveau à l'économie nationale.

Les augmentations de salaires ne résoudront aucun problème dans ce pays. Cela, parce que l'Etat n'aura jamais suffisamment de ressources pour augmenter les salaires des fonctionnaires, déjà que nous sommes pris dans le piège des normes communautaires.

L'Etat doit investir plus sérieusement dans les secteurs sociaux : santé, éducation, logements, etc. Les fonctionnaires veulent plus d'argent parce qu'ils veulent mettre leurs enfants dans de bonnes écoles qui n'existent pas dans le public.

Ils veulent de bons centres de santé pour se soigner parce qu'ils n'existent pas dans le public. Si on prend le cas de Cuba par exemple, les salaires sont moyens, mais au plan social, l'Etat a réglé un certain nombre de problèmes et cela profite à la masse.