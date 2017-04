Afrique: CAN 2023 - Le pays répond sèchement au Cosafa

« Pour le moment, on est au niveau des bruits mais je veux dire à la Cosafa qu'ils ont pas raison. Ce n'est pas seulement le football mais il faut qu'ils regardent dans le retroviseur l'histoire de l'Afrique. ils sont les derniers pays à devenir indépendants et cette indépendance a été donnée par le fruit de toute l'Afrique« , a réagi Antonio Souaré, président de la FGF (Fédération guinéenne de football), au micro de notre confrère Charles Mbuya de la BBC.

Le COSAFA (Conseil des fédérations de Football d'Afrique Australe) a remis en cause la semaine dernière l'attribution des trois prochaines CAN dont celle de 2023 à la Guinée. La réponse du pays du Syli ne s'est pas faite attendre.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.