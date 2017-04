Gabon: Annie Flore - Un concert pour ses cinquante bougies

Annie-Flore BATCHELLILYS a célébré ses 50 ans, ce lundi 10 avril 2017 à l'Institut français du Gabon. Elle a communié ce moment avec le public venu nombreux, savourer les chansons de son riche répertoire, plein d'Amour, de sagesse et d'enseignements. Aussi, a-t-elle rendu hommage à sa mère présente. Un hommage qui a ému le public, qui comme un seul homme, les a ovationnées.

Cinquante ans ! Un demi-siècle, ça se fête ! Annie -Flore BATCHELLILYS l'a si bien compris. 10 avril 1967---10 avril 2017, il y a bel et bien 50 bonnes années que la native de la Nyanga-une des neuf provinces du Gabon-est venue au monde. Sa mère était présente à l'Institut français. Elle a témoigné. Elle a béni et célébré les 50 ans du fruit de ses entrailles. En réponse à sa mère, Annie-Flore offert un meilleur cadeau à ses fans. Comme pour lui dire : « Tu restes celle que j'aime. Je t'aimerais douce et tendre maman. La plus belle pour moi qui n'oublierais jamais la chaleur de tes bras ».

Que d'émotions dans la salle archicomble de l'Institut français !

Deux heures durant, elle a pris son temps. Le temps de vider son répertoire musical pour enchanter le public de ses belles mélodies. Comme elle le dit si bien : « Un héritage sans partage n'apporte pas de bénédictions ».Le public en a eu pour sa part. Il en a témoigné. L'artiste -auteure- compositeur a d'ailleurs, dans ses chansons, appelé les Gabonais et Gabonaises à cultiver la "Concorde".Aussi s'est elle adresser à Dieu le suppliant pour l'Unité des fils et filles du Gabon. Se rappelant du discours historique du feu Omar Bongo, l'éveilleuse des consciences a une fois appelé les gouvernants à plus de sagesse, d'Amour pour leurs semblables et surtout à la culture de l'humilité. Toute chose qui, pour elle, concourt à consolider le vivre ensemble, la Paix, l'Unité pour un Gabon Un et Indivisible...

Avec sa guitare et sa voix, Annie-Flore a su une fois de plus,émerveiller et se faire aimer de son public.Ce dernier lui a rendu la pareille en lui chantant à chœur :« Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire Annie, joyeux anniversaire !!! ». Elle reste persuadée que la relève est assurée. Elle est convaincue avoir transmis d'elle à la jeunesse, comme elle a reçu de Pierre Claver AKENDENGUE, l'auteur de "Libérée la Liberté". Avec son titre "Je t'invite",Annie-Flore a mis fin à la soirée. L'harmonie la plus douce était tout simplement le son de sa mélodieuse voix.