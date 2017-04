Gabon: Port-Gentil - L'ADERE se mobilise pour la paix

C'est d'une seule voix que les membres de l'Alliance démocratique et républicaine appellent à l'apaisement social. Après la phase de la société civile ayant pris part aux travaux du dialogue politique, la formation de Florentin Moussavou se met sur le chantier de la sensibilisation à travers les quartiers de Port-Gentil (Gabonews)

Au-delà du caractère complexe du processus des assises du Dialogue national voulu inclusif sans tabou, les gabonais souhaitent se parler entre eux. Ce désir conduit l'Alliance démocratique et républicaine « ADERE » à accompagner Ali Bongo Ondimba à réussir le processus de réconciliation. Une tournée d'explication du bien-fondé de la rencontre de Libreville réunissant divers acteurs de la vie de la nation, a été lancée par l'antenne provinciale de l'ADERE dans les différents quartiers de Port-Gentil. Une délégation est arrivée de la commune d'Omboué pour s'ajouter aux militants du chef-lieu de l'Ogooué-Maritime, cette mobilisation permet de discuter avec les populations sur la recherche de la paix au Gabon. « C'est dans cette optique que le chef de l'Etat, son Excellence Ali Bongo Ondimba garant de l'unité nationale et sa volonté d'organiser le dialogue politique inclusif et sans tabou » a expliqué le 1er Vice-président, Bonaventure KASSA IBINGA.

C'est une campagne de sensibilisation qui détermine à quel point le parti de Florentin MOUSSAVOU est résolu à assister le Président de la République, chef de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence à trouver une sortie de crise post-électorale. Selon l'ADERE, le Gabon doit prendre des décisions politiques afin de se donner un nouvel avenir, le tout dans un climat de paix, et éviter les situations vécues ailleurs. Ali Bongo tend une perche pour réellement réconcilier le peuple gabonais, les observateurs de la vie politique nationale, se demandent si cette sortie sera possible sans le camp de Jean Ping, principal opposant à la politique du Chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba. Les membres de l'ADERE sont convaincus de cette réconciliation au soir du 10 mai prochain.