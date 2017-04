Angola: Nomination de nouveaux administrateurs communaux-adjoints à Malanje

Malanje — Le gouverneur provincial de Malanje, Norberto dos Santos , a nommé lundi, cinq administrateurs communaux-adjoints des municipalités de Cangandala et Marimba, ainsi que des chefs des départements et sections des directions provinciales de la Santé et de la Jeunesse ainsi que des sports.

Ont été nommés aux fonctions d'administrateurs communaux-adjoints de Caribo, Bembo et de Cula Magia (dans la municipalité de Cangandala) et des administrateurs communaux de Dala Samba (Municipalité de Cangandala) et communal adjoint de Dala Samba (Municipalité de Marimba), respectivement Domingos Fernandes de Oliveira, Miguel Luis Manuel Ventura, Alfredo Geraldo Pombo, Augusto Massango et Domingos André Ngunza.

Le gouverneur a également nommé Margarete Domingas António, pour exercer la fonction de chef du département d'administration, de la Direction provinciale du Ministère de Jeunesse et des Sports, Maria Elizete da Silva, au poste de directrice pédagogique du IIème cycle du secondaire de l'école Nicolau Gomes Spencer, et Jaime Azevedo Francisco comme chef de section des services généraux de la Bibliothèque provinciale.