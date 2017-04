Togo: Adebayor enfin guéri, triplé en moins de 60 minutes de jeu

D'aucuns parleront de fin de disette pour l'attaquant togolais de Istanbul Basaksehir, Sheyi Emmanuel Adebayor. En match comptant pour la 27ème journée du championnat turc de première division contre Galatasaray, hier lundi, le capitaine des Eperviers a été auteur d'un triplé. Il a d'abord ouvert le score à la 12ème minute avant de signer le second but à la 44ème minute de jeu. Pour bonifier encore plus sa soirée, l'ancien Gunner signera un 3ème but à la 57ème minute avant de laisser son coéquipier, Pektemek signer le 4ème but de Basaksehir à la 86ème minute. Score à l'arrivée, 4-0 pour Adebayor et ses coéquipiers.

Il est à noter qu'avec ce triplé, Adebayor augmente son capital but à 5 en championnat pour 5 matches joués et un total de 351 minutes de jeu.

On peut dire qu'Adebayor est complètement guéri de sa maladie, celle des matches sans but.

Grâce à ce succès éclatant, le club de Basaksehir, 56 pts (+29), est désormais 2ème derrière Besiktas, 61 pts (+31 pts) et devant Fenerbahce, 50 pts (+ 18), et Galatasaray 49 pts (+ 24). Prochaine sortie, ce sera chez Rizespor le 22 Avril 2017.