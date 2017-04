Ile Maurice: Garde-côte nationale - Valedictory Parade pour 107 nouvelles recrues

communiqué de presse

Une Valedictory Parade marquant la fin de la formation résidentielle de 102 Trainee Police Constables affectés à la Coast Guard Training School (CGTS) se tiendra le mercredi 12 avril 2017 à Le Chaland.

Les nouvelles recrues, qui ont intégré sont joints à la force policière le 15 juillet 2016, ont suivi une Marine Orientation Course à la CGTS. Ils se sont ainsi familiarisés avec plusieurs thèmes dont la navigation, le seamanship, la mécanique, l'électrique, le Fire Damage and Control, et les premiers soins.

Les stagiaires ont ensuite suivi le Police Conversion Course étalé sur huit semaines de décembre 2016 à mars 2017. Le cours comprend les volet théorie et pratique. Le volet théorie englobe les offenses, la Constitution, les droits humains, les procédures relatives à la libération sous caution, les droits et le bien-être des détenus, et les armes et les munitions, entre autres. Le volet pratique est axé sur la formation physique, le drill, l'Officers' Safety Course, et le auto-défense, entre autres.

Au terme du Police Conversion Course, les nouvelles recrues ont été affectées aux street duties dans diverses stations de Police à travers le pays.

Après la Valedictory Parade, les stagiaires seront postés pendant 10 semaines dans différentes unités spécialisées de la NCG notamment l'escadron aérien de patrouille maritime, les navires de patrouille, la NCG Commandos Special Force, l'Ecole de police de plongée, le Radio Workshop/Coastal Surveillance Radar System et le NCG Operations Room/Mauritius Rescue Coordinating Centre.

Ce programme de formation est en ligne avec le Strategic Policing Plan 2015-2018 qui vise à assurer une meilleure prestation de service au niveau du département de la Police tout en améliorant la qualité de vie de la population.

La Coast Guard Training School

Unique institution à Maurice en matière de police maritime, la CGTS offre des formations aux jeunes recrues de la force policière ainsi que des Marine Orientation Courses et des cours de perfectionnement destinés au personnel de la NCG. Depuis sa création en 1979, l'établissement a organisé plus de 150 cours et formé plus de 6 000 stagiaires. L'enregistrement auprès de la MQA permet à l'institution de mener des cours de formation certifiés dans des domaines clés tels les premiers soins et le sauvetage, entre autres.

Après la certification ISO 9001: 2008 obtenue en juin 2012 du Mauritius Standards Bureau, l'enregistrement auprès de la MQA en 2013 a constitué une étape additionnelle vers la professionnalisation du CGTS. Cette institution se hisse parmi les rares instituts de formation de défense dans la région africaine à être certifiés ISO 9001:2008.