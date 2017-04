Afrique de l'Ouest: Touba-Tranquille, un village sénégalais, veut s'affranchir de "l'emprise gambienne"

Il a évoqué des projets élaborés par les organisations villageoises et soumis aux autorités, dans le cadre d'un programme de développement du village. "Nous avons plusieurs projets sur les plans sanitaire, agricole et éducatif. Dans le domaine pastoral, nous avons créé des projets pour prendre en compte les 19 villages du Narang-Ouest", le nom donné aux villages de l'arrondissement de Diouloulou situés à la frontière avec la Gambie, assure M. Diémé.

Au cours de la cérémonie officielle, des femmes et des hommes rivalisent d'ardeur et d'ingéniosité pour démontrer leurs talents de danseurs, sous les sonorités traditionnelles et locales. Ici, l'assistance a droit aux chants et sketches de sensibilisation sur plusieurs sujets, les tares de la société par exemple.

Des tentes sont dressées sur le terrain de football du village, pour l'accueil des hôtes. Des femmes en uniforme, des jeunes portant des tee-shirts et des personnes âgées viennent assister aux "journées culturelles et économiques" de Touba-Tranquille, organisées à l'occasion de la Semaine nationale de la jeunesse.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.