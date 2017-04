Les Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont décidé de… Plus »

Confidentiel Afrique a appris de source autorisée ce mardi 11 avril 2017 que le Directeur général de FONGIP, M. Doudou KA a signé cette semaine une convention de garantie de financement d'un montant de 1 milliard 500 millions de Fcfa en associant dans le pipe Excaf Telecom, le fournisseur et Diamond Bank Sénégal, comme banque locale prêteuse. Un gigantesque pas que vient de franchir la société Excaf Telecom pénalisée par l'insuffisance criarde de ressources financières sur la place financière pour soulager les 14 millions de ménages au Sénégal. Grâce à cette garantie de financement qu'apporte le FONGIP, la couverture territoriale de la T'NT ( Télévision numérique terrestre ) dans les foyers du pays devient possible. Une grosse épine sous les pieds des populations vient d'être enlevée grâce à cette véritable bouffée d'oxygène apportée par le FONGIP. Avant cette garantie de financement, seules les deux régions Dakar et Thiês recevaient le signal numérique, alors que le reste du pays étaient sur l'analogie.

