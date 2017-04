La mission chinoise de Sangalkam a été avant-hier, dimanche, le théâtre de rixes entre adversaires et partisans du maire Oumar Guèye. Des jeunes membres du mouvement Vision Alternative qui s'apprêtaient à organiser une conférence de presse ont été attaqués par des nervis et des conseillers municipaux proches du ministre Oumar Guèye. Leur tort : vouloir dénoncer la gestion de leur commune et les maux qui frappent la population.

Ce sont des nervis et des conseillers municipaux proches du ministre Oumar Guèye qui ont dispersé la conférence de presse des membres du mouvement Vision Alternative. Ces jeunes contempteurs du maire de Sangalkam, par ailleurs ministre de l'Economie maritime, étaient partis pour décrier la gestion de leur commune par l'ex-«homme fort des quatre C ». Mais, c'était sans compter avec la détermination des gros bras, sous la houlette des conseillers municipaux proches du maire de Sangalkam et qui tenaient à faire capoter la manifestation.

Tout était ainsi fin prêt lorsque ces derniers ont voulu envahir la salle abritant le point de presse pour faire capoter la manifestation. Mais, ils se sont vu opposer une résistance farouche de la part des organisateurs. C'est alors qu'ils s'en sont pris à eux, rouant de coups certains avant de faire usage de leurs bombes asphyxiantes. Il s'en est suivi un chaos total, avec notamment des femmes prises dans l'étau des envahisseurs, criant, toussant et courant dans tous les sens avec leurs yeux larmoyants sous l'effet des gaz. Conséquence : les membres du mouvement Vision Alternative ont été obligés de quitter la mission chinoise pour se refugier dans une maison, décidés toutefois à parler à la presse.

Selon Thierno Ousmane Gaye, porte-parole de Vision Alternative de Sangalkam, « c'est une bande composée de nervis et de conseillers municipaux qui sont venus pulvériser dans la salle du gaz lacrymogène. Il y a eu des blessés et un des jeunes a été gravement blessé au visage. C'est Oumar Gueye lui-même, l'actuel maire de Sangalkam et actuel ministre de la Pêche et de l'économie maritime qui a envoyé des nervis et des conseillers municipaux qui sont venus nous attaquer. Ils ont attaqué même des journalistes. Puisque notre discours ne les arrange pas, ils ont voulu nous faire taire ».

LA GESTION DE LA COMMUNE DECRIEE

Une attitude qui, selon lui, traduit une « volonté manifeste de faire taire les critiques. Oumar Guèye a créé une situation lamentable, une situation forfaitaire ; ce qui n'est pas du tout normal». Très amer, l'adversaire du maire de Sangalkam de poursuivre pour dire que son mouvement « s'est engagé dans un combat honorable contre toute forme d'oppression et d'humiliation ». il promet d'ailleurs de faire mal au pouvoir à l'occasion des prochaines législatives. « Nous élevons le ton pour adresser un message solennel au chef de l'Etat que nous allons le sanctionner aux élections législatives et aux élections présidentielles à venir et une plainte sera déposée ».

En outre, fait noter Thierno Ousmane Gaye, une opération de grande envergure sera menée dans les différents villages de la commune pour le dépôt d'un mémorandum la semaine prochaine. « Nous allons demander aux différents villages qui composent la commune, à savoir Sangalkam, Niakhiratt et Noflaye, de se mobiliser pour la semaine prochaine afin de déposer notre mémorandum pour dire que la gestion de la mairie est budgétivore, nébuleuse et gabégique», a-t-il indiqué tout en demandant un audit de la commune de Sangalkam. Pour cause, a-t-il dit, «tout le budget de Sangalkam est utilisé pour des meetings et des cérémonies. Plus de 400 millions de francs, chaque année. Le maire n'a même pas construit un marché à Sangalkam. Rien du tout. Pis, on regarde bien par exemple le marché de Niakhiratt, on se rencontrera qu'il y a du nébuleux ». Après cette sortie des adversaires du maire, ses partisans promettent d'apporter des éclairages aujourd'hui.