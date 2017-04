Congo-Brazzaville: Coopération avec la Chine - Validation de 12 grands projets à fort potentiel

Les parties congolaise et chinoise se sont réunies le 10 avril dernier, à Brazzaville, pour valider la liste des 12 projets à financer dans le cadre de la convention-cadre Congo/Chine. Parmi ces chantiers prioritaires figurent la construction d'un centre de maintenance aéronautique, la construction du port minéralier et de la zone économique spéciale à Pointe-Noire et l'exploitation d'un nouveau champ pétrolier sur terre.

La séance de travail ayant réuni des décideurs congolais, des représentants des institutions financières et des banques d'investissement chinoises, s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé en juillet 2016. C'est une étape technique qui consiste à adopter la capacité de production (ensemble d'infrastructures qui permet de booster le développement) et le mode financement.

Pour le directeur général de la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine, Wang Jianjun, ces projets de coopération sino-congolaise sont très importants pour le développement ultérieur du Congo, car ils auront, a-t- il dit, un impact fort sur le plan économique et social.

Outre la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, la Chine entend accompagner le Congo dans la réhabilitation du Chemin de fer Congo océan ; la création d'un Institut de développement à capacité sous- régionale à l'Université Denis Sassou N'Guesso ; l'achat des avions ARJ 21.

D'autres chantiers tels que le lancement de la troisième phase de la couverture nationale en télécommunications (le dernier kilomètre) ; la construction d'un barrage hydroélectrique ; l'exploitation de la mine de potasse de Pointe-Noire ; ainsi que la construction de la cité urbaine de Ngamakosso, ont également été adoptés par la commission mixte Congo/Chine.

«Nous avons eu un très bon échange avec la partie congolaise sur notre coopération en matière de capacités de production.

À propos d'investissement, nous allons davantage encourager les entreprises chinoises à investir massivement au Congo », a déclaré Wang Jianjun. Et d' ajouter que des institutions financières chinoises d'orientation politique sont mobilisées pour apporter un soutien à l'Etat congolais.

Signalons que cette séance de travail s'est déroulée en présence du ministre congolais de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques, accompagné de ses collègues des Transports, Gilbert Mokoki, et des Zones économiques spéciales, Alain Akouala Atipault.