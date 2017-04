Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Une croissance de 7% attendue en 2017

Ancien directeur adjoint de la Société nigérienne de banque (Sonibank), une des plus importantes du pays, il a également travaillé à la Société des mines du Liptako (SML), filiale de la société canadienne Semafo. Avant sa désignation à la présidence de la Commission de l'Uemoa, il était commissaire changé des politiques économiques et de la fiscalité de cette institution.

« Réputé pour son sérieux et sa rigueur, Abdallah Boureima est un homme de confiance du président nigérien Mahamadou Issoufou », a confié Zamari Abba, un membre du parti du chef de l'Etat nigérien, la Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS).

Selon la déclaration finale du sommet, l'ancien ministre nigérien de l'Economie et des Finances, Abdallah Boureima, a été élu à l'unanimité lundi président de la Commission de l'Uemoa. Ce nouveau président de la Commission succède à l'ancien Premier ministre sénégalais, Cheikh Hadjibou Soumaré, qui occupait ce poste depuis 2011 et qui avait annoncé sa démission à la surprise générale fin septembre.

Le chef de l'Etat ivoirien a également souligné que la zone Uemoa, dont la population globale avoisine les 90 millions d'habitants, a des « réserves de change qui représentent plus de cinq mois d'importation, alors que la règle retenue est d'environ trois mois ». Une manière pour lui, de dénoncer « toutes les informations fallacieuses » qui circulent sur la solidité et la pérennité du CFA.

