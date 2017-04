Congo-Brazzaville: Emploi - Le gouvernement se préoccupe du développement des compétences

L'adéquation formation-emploi préoccupe les pouvoirs publics qui s'emploient avec l'appui des partenaires, à promouvoir la formation qualifiante, en vue de lutter contre le chômage. C'est dans cette optique qu'un atelier s'est tenu le 11 avril à Brazzaville, sur le développement des compétences nationales pour l'emploi.

Intitulée «atelier de dissémination du projet de note de politique sur le développement des compétences pour une nouvelle trajectoire de l'emploi», cette rencontre revêt une grande importance au regard de l'inadéquation formation-emploi observée au Congo.

«La note de politique qui sera présentée et discutée au cours de cet atelier est une réponse à la demande du gouvernement et une contribution aux travaux de mise à jour de votre stratégie de refondation, redressement, revitalisation et développement de l'enseignement technique et professionnel au Congo», a déclaré Marie Yvette Sacadura qui a lu le message du représentant de la Banque mondiale au Congo.

Selon elle, le système éducatif et de formation actuel, est inadéquat à la promotion de l'emploi et n'est pas orienté vers l'esprit d'entreprise. Au Congo, le taux du chômage est estimé à 25% pour la population de 15 à 29 ans et de 15,6% chez celle de 30 à 49 ans, d'après une enquête réalisée en 2015 et citée par Mme Sacadura.

Dans son mot de circonstance, le directeur de cabinet du ministre en charge de l'Enseignement technique et professionnel, Jean Ngakosso a estimé que cet atelier permettra au gouvernement d'avoir une bonne politique de la formation qualifiante et de l'emploi.

«L'enjeu est connu. Il s'agit de faire que la formation technique, professionnelle et qualifiante débouche effectivement sur l'emploi et surtout l'emploi décent», a-t-il indiqué.

Conscient de la vulnérabilité de son économie, reposant essentiellement sur le pétrole, le gouvernement congolais s'est engagé pour la diversification économique. Dans cette nouvelle perspective, le pays est appelé à disposer d'une main d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du marché local de l'emploi.