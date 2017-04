Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Lancement de la plateforme Vita Académie

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a procédé, le samedi 8 avril à Brazzaville, au lancement de la plateforme de e-Learning Vita Académie dédiée aux jeunes étudiants. Il comprend les cours des classes du primaire au secondaire, jusqu'aux matières de l'enseignement supérieur. Le public pourra désormais s'informer sur les activités de cette plateforme au moyen du site : contact@vitaacademie.com.

En effet, le e-learning, qui veut dire apprentissage en ligne (ou cours en ligne en fonction) est une méthode d'apprentissage par des moyens électroniques et technologiques. Les avantages d'une telle approche sont nombreux, on peut citer : l'accès du contenu de formation à un large panel d'étudiants, tout le monde peut accéder à la plateforme, il n'y a pas de restriction prévue contrairement à une salle de classe où le nombre de places est limité ; l'accès constant et sans discontinué du contenu des cours, en effet les cours sont disponibles 24h/24 et 7j/7 grâce à Internet ; flexibilité dans l'apprentissage, l'élève choisit les cours qu'il veut suivre et le moment interaction avec des professeurs bénévoles, capables d'orienter les élèves.

L'objectif du concepteur Kube Technologies est plutôt d'apporter une offre complémentaire aux jeunes élèves qui ne se retrouvent pas toujours dans le système éducatif du pays. Cette plateforme peut donc servir de cours de répétition pour ces élèves, qui de peur d'être raillés par leurs camarades, ont souvent du mal à poser des questions en classe, ou à demander des précisions à leur enseignant. À travers la participation de professeurs, à la manière des réseaux sociaux dont ils sont friands, cette plateforme permet à l'élève et au professeur de discuter en ligne à travers un chat en toute confidentialité. Kube Technologies ambitionne ainsi d'accompagner ces élèves en ligne, de répondre à leurs questions et de les aider à surmonter leurs difficultés, pour réduire le taux d'échec scolaire et augmenter le niveau d'apprentissage au Congo.

« Il faut que le numérique soit reconnu comme étant le meilleur levier pour y parvenir. Cet environnement numérique impose un certain nombre de choix urgents ; quelques-uns sont en cours ; d'autres doivent être construits rapidement. Sans eux, il n'y a pas de numérique sans infrastructures appropriées », a précisé Bruno Jean Richard Itoua dans son allocution d'ouverture.

Dans son mot d'usage à la faveur de ce lancement, le directeur général de Kube Technologies, Roger Aimar Andely, a dressé un tableau flatteur de cet outil qui a été conçu et développé de bout en bout par des jeunes congolais et rien que par des Congolais, volontaires et déterminés à apporter leur pierre à l'édifice de l'œuvre de notre pays qui, dira-t-il « au bout de 6 mois, nous servira de tests concluants ; nous savions que notre solution était prête à entrer dans sa phase finale : qui est la phase de production. C'est ainsi que nous avons décidé de vous dévoiler l'outil qui, à notre sens, permettra à nos jeunes étudiants d'obtenir de résultats plus probants dans leurs études ».

L'informatique, rappelons-le, a pour but de solutionner et d'automatiser les besoins des personnes, c'est dans cet esprit que Kube Technologies entend servir d'incubateur à des projets, en vue de construire une vraie offre de contenu local en matière de NTIC au Congo. Leur vision est d'accompagner les idées de jeunes congolais en quête d'apprentissage et de connaissances, à travers le triptyque « écoute, orientation et encadrement. »

Etaient aussi présents à cette cérémonie le recteur de l'UMNG, Jean Rosaire Ibara et les deux vice-recteurs, Paul Louzolo Kimbembé et Jean Maurille Ouamba.