Sénégal: Sédhiou - Lancement du projet décentralisation, survie, éducation, protection et bien-ètre des enfants

L'organisation non gouvernemental, Tostan a procédé hier, lundi 10 avril, au lancement de son nouveau projet dénommé «projet décentralisation, survie, éducation, protection et bien-être des enfants».

A en croire les responsables de la coordination du projet, l'objectif vise à accorder plus d'attention aux enfants depuis la période prénatale jusqu'à cinq ans après sa naissance. L'interactivité avec cette couche fragile contribue selon eux à construire la personne qui va ainsi naître avec ses droits et le maximum d'égards à son endroit et faire de lui un modèle de citoyen responsable.

L'UNICEF, le partenaire traditionnel de Tostan soutient l'exécution de ce projet en faveur des enfants, surtout ceux du milieu rural généralement défavorisés.

De l'avis de Abdoulaye Diao, coordonnateur de l'ONG Tostan, à Kolda et Sédhiou, «ce projet de renforcement de la gouvernance locale a la particularité d'appréhender deux axes majeurs à savoir : la décentralisation et la petite enfance. Par conséquent, les autorités administratives et locales, les services déconcentrés et décentralisés de l'Etat doivent être impliqués dès le début car étant des partenaires dans la mise en œuvre».

Et de faire remarquer que «le but de ce lancement est d'avoir une appropriation du projet par les partenaires du côté de l'Etat, des organisations de la société civile, des collectivités locales, médias locaux entre autres acteurs.

A travers ce lancement, Tostan poursuit les objectifs que sont l'adhésion de l'Etat et des partenaires, une bonne couverture médiatique toujours en vue d'une bonne appropriation par les communautés », a ajouté Abdoulaye Diao le coordonnateur. Dans ce même sillage, Tostan s'engage à produire des messages clés sur la pertinence et l'originalité du projet dans le contexte des politiques publiques nationales.

Les différentes interventions ont porté essentiellement sur les axes de prise en charge de l'enfant autour des questions d'éducation articulées aux réalités coutumières des localités de la région de Sédhiou.

Tostan rassure de son expertise et avec le soutien de l'UNICEF à conduire avec succès ce projet dans les différentes contrées de la région. Les travaux ont lieu sous l'autorité de Alioune Badara M'bemgue, l'adjoint au gouverneur en charge des questions administratives.